Una fuerte tromba de agua causa incidentes en varios municipios de la comarca

La fuerte y repentina tromba de agua que cayó hoy en el área sobre las 20.00 horas provocó numerosos inciedentes en diferentes puntos de la comarca coruñesa



Así, provocó daños en el techo del Gadis Hiper de Culleredo. Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y personal del ayuntamiento, así como el alcalde, José Ramón Rioboo, se personaron en la zona. A pesar de lo espectacular de los daños, no hubo que lamentar heridos.



Además, la intensa lluvia dejó inundaciones en varias zonas del municipio y en otros puntos del área metropolitana, afectando a bajos y garajes.







Tráfico cortado



Así, la Nacional VI a su paso por Oleiros quedó convertida en un río, lo que dificultó enormemente la circulación de vehículos y, en algún momento, obligó a estos a detenerse totalmente en el arcén hasta que los aliviaderos pudieron evacuar el agua.



El sistema de alcantarillado de las zonas más afectadas no resistió tampoco la presión provocada por la gran cantidad de agua caída y terminaron rebosando ante la atónita mirada de los vecinos, que no se esperaban una lluvia tan torrencial y que subieron numerosos vídeos e imágenes a las redes sociales.



En Cambre también hubo que lamentar desperfectos. En Pravio se desplomó un muro, lo que obligó a cortar el tráfico hasta Armental, mientras que en la calle Constitución hubo inundaciones en diferentes garajes.















También se anegó el CEIP O Graxal, por lo que Protección Civil tuvo que trabajar durante varias horas, además de recolocar tapas de alcantarillado.



Y, mientras eso sucedía en esos puntos, en otros, como en A Coruña, se registraron apenas unas cuantas gotas mientras la negra nube que cubría parte del cielo se iluminaba con los numerosos relámpagos que se pudieron percibir.



N-VI a la altura de Perillo











cervecería Rúas de la calle Constitución, en O Temple