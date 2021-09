El comercio coruñés aumenta su interés por inscribirse en el nuevo Presco

El comercio coruñés parece estar más interesado por adherirse al nuevo Presco que en la primera edición. Todos los establecimientos que quieran formar parte de la campaña de los bonos descuento pueden apuntarse hasta el próximo día 15, y tras casi una semana desde que se abrió el plazo de inscripción, todas las señales apuntan a que superarán los números de 2020. El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, asegura que “los comercios están muy interesados y no paran de llamar para preguntar por los bonos”, por lo que esperan que los establecimientos superen los datos de la pasada edición.





El sector espera el Presco “como agua de mayo” desde hace meses, tras una temporada en la que las ventas no fueron las esperadas, pese a haber recuperado cifras en los meses de verano.





Uno de los asuntos que más preocupaba a los comerciantes en el Presco del 2020 fue el uso de las tecnologías, ya que muchos establecimientos no se inscribieron a la campaña por no controlar la app con soltura. Esto, sin embargo, no será un inconveniente esta vez, ya que, como comenta Boado, “el Ayuntamiento ayudará a todos los comerciantes a implantar el sistema en los locales”.





En cuanto a las ayudas al sector, el presidente de la FUCC confía en que se den más rápido que el año pasado. Además, tiene claro que los usuarios se volcarán de nuevo con la iniciativa. Habrá cinco tipos de bonos de descuento: el bono comercio, hostelería, cultura, taxi y bono estética. Precisamente ayer se firmó el protocolo de colaboración con todos estos sectores, que ya pueden darse de alta para participar en el programa a través de la web. El día 15, además, los ciudadanos podrán comenzar a utilizar los bonos de descuento. “Conocemos la importante labor que desempeñan estos sectores y las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar como consecuencia de la pandemia”, dijo esta semana la alcaldesa.