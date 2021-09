El pleno aprueba nombrar hijos adoptivos a Ibrahima y Magatte

El primer pleno tras el verano de celebró con largos debates, pero sobre todo reproches. Tras los diez minutos de silencio iniciales (uno por cada víctima de violencia de género desde el pasado pleno en el mes de julio), los partidos de la corporación dieron rienda suelta a sus ganas de hablar, algo que provocó que, más que tratar los asuntos de la orden del día, las palabras se transformaron en ataques. Los más fuertes salieron de la bancada del PP, sobre todo en su moción sobre la gestión de Turismo y a la hora de defender la gestión educativa del Gobierno autonómico.





Hubo también acuerdos unánimes, como la resolución de la moción presentada por el BNG para nombrar hijos adoptivos a Ibrahima y Magatte, los dos senegaleses que trataron de ayudar a Samuel Luiz hasta el último momento. La corporación municipal aprobó, con el respaldo de todos los grupos, la moción, que fue defendida por el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien destacó la intervención de ambos, pese a que estaban en una situación irregular en España.





El portavoz nacionalista subrayó, además, que A Coruña “siempre tivo vocación de ser unha cidade inclusiva, polo que a agresión a Samuel non nos representa”. Por su parte, la concejala no adscrita de Podemos, Isabel Faraldo, puso en valor que fueron “os únicos” que intentaron evitar la agresión el fatídico 3 de julio. La concejala de Igualdad del Gobierno loca, Yoya Neira, destacó que “compartir ciudadanía con ellos” es un “honor”. En la misma línea, el propio Partido Nacionalista propuso otra moción, que también fue aprobada, para que se refuercen los programas de apoyo al colectivo lgbtiq+, además de demandar políticas públicas sobre este asunto. La edil Avia Veira enfatizó en el incremento de sucesos de odio en la ciudad y su área metropolitana en los últimos meses. “O ataque a unha parella homosexual en Monte Alto, o aparecimento de pintadas homófobas no IES Neira Vilas, e por suposto, o asasinato con connotación homófobas de Samuel. Este é o alarmante contexto en que se inspira a iniciativa”, afirmó.





Orden del día

El pleno tenía cuatro asuntos en el orden del día: la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el 3 de junio; la aprobación del expediente de modificación del presupuesto del IMCE (un crédito y otro extraordinario); y la propuesta de distinciones policiales por trayectoria profesional ejemplar.





Todos ellos fueron salieron adelante, pero en los turnos de pregunta no se debatieron los propios temas. Se habló de las vacaciones, del Presco, de Turismo... incluso la propia alcaldesa, Inés Rey, dijo que se estaba hablando de todo, menos de los asuntos.