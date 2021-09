Turismo de A Coruña inicia los contactos con instituciones del sector para definir el Plan de Marketing

El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña comenzó esta semana los contactos con las diferentes empresas e instituciones del sector turístico de la ciudad para definir las líneas estratégicas del Plan de Márketing de cara al próximo año.





De esta manera, el personal de Turismo, encabezado por el director gerente, Moisés Jorge Naranjo, mantuvo reuniones esta semana comenzando con representantes del sector turístico como Hospeco o A Coruña Convention Bureau. Además, se reunió también con la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria, consignatarias, ExpoCoruña, la Universidad de A Coruña o el director del aeropuerto de Alvedro, Jesús Campo.





En estas reuniones también tuvieron cabida la Asociación Gallega de Agencias de Viaje (Agavi), las principales orquestas de la ciudad como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Gaos y la Orquesta de la Cámara Galega a las que se unió la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña y también los representantes del sector gastronómico a través de la Asociación Coruña Cocina.





Por otra parte, el portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, le va a preguntar al Gobierno local en el pleno de hoy sobre el proceso que llevó a escoger a Moisés Naranjo como nuevo gerente del Consorcio de Turismo.





Pregunta del BNG

Ya en el pleno de julio, y ante el cese de Lanzada Calatayud, Jorquera advirtió que las razones “ducidas polo Goberno Local para esta destitución ben podían ser un pretexto para colocar na Xerencia unha persoa que o Goberno Municipal xa tiña en mente”.





“Todos os datos apuntan a que a escolla non foi froito dun proceso transparente”, dice Jorquera. “Curiosamente”, apunta, “Naranjo demite como xerente do Padroado de Turismo de Fuerteventura un mes antes do cesamento”.