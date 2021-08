Las pruebas de ADN confirman que el cuerpo hallado en As Lapas era el de un percebeiro

El cuerpo hallado en la playa coruñesa de As Lapas en la noche del pasado jueves se corresponde al de un Luis Enrique Insua Hermida, un coruñés de 56 años desaparecido el pasado 27 de julio en las rocas de A Rabaleira, junto a la Torre de Hércules. SOS Desaparecidos confirmó la localización sin vida del hombre, cuya ausencia había sido denunciada por su hermana. Previamente, la familia ya había formalizado denuncia a la Policía Nacional.





Posteriormente, se buscó por la zona en la que solía pescar ya que se creía que había salido a hacer esa actividad cuando desapareció. De hecho, en su momento, efectivos de Policía Nacional y Protección Civil rastrearon la zona de costa a la que solía ir a pescar, pero no fue hasta el pasado jueves que el mar devolvió su cuerpo, que fue hallado en las rocas al pie del Aquarium Finisterrae, frente a la playa de As Lapas, de donde fue rescatado por los bomberos después de que lo encontrara un particular.





El cuerpo estaba “negro”, tal y como los describieron los testigos y completamente desnudo, por lo que fue necesario practicarle una autopsia para verificar su identidad. Ahora se confirma, tras habérsele practicado las pruebas de ADN, que el cuerpo es de este vecino de A Coruña.