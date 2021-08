El PSG confirma al plantel la llegada de Lionel Messi

El París Saint-Germain (PSG) ya confirmó a sus jugadores y trabajadores la inminente llegada del argentino Leo Messi, según indicó el diario Le Parisien, según el cual todavía faltan detalles por cerrar.



“Las dos partes están de acuerdo a grandes rasgos. Solo falta sentarse para redactar los documentos”, añade el rotativo en su edición digital.



L’Équipe había matizado horas antes que aunque los consejeros de Messi están desde hace dos días en contacto regular con el PSG, todavía no hay una propuesta formal.



Messi dará este domingo en rueda de prensa su versión sobre la no continuidad en el Barcelona, anunciada este jueves, y Le Parisien recalca que no ofrecerá pistas sobre su siguiente destino porque “no es el momento ni el lugar”.



Su salario, según ese diario, oscilará entre los 35 y los 40 millones de euros anuales.



El Barcelona anunció los dorsales que lucirán los jugadores en el Trofeo Joan Gamper, que tradicionalmente sirve como presentación de la plantilla para la nueva temporada, y ningún futbolista utilizará el dorsal 10 liberado por la marcha de Messi.



El delantero argentino comparecerá al mediodía en rueda de prensa, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, para explicar su versión sobre la no continuidad en el conjunto azulgrana.



El club catalán anunció el jueves que no podría renovar a Messi por razones “económicas y estructurales”, ya que le era imposible inscribir al jugador en LaLiga, al no poder cumplir con el ‘fair-play’ financiero.









Reacciones





Andrés Iniesta, actual centrocampista del Vissel Kobe japonés y exjugador del Barcelona, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que “se hace difícil” imaginar al club catalán sin el argentino.



El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que “es difícil de asimilar” que el argentino no vaya a jugar más en el equipo azulgrana. Koeman, reveló que quedó “impresionado” por la “ética de trabajo y el deseo de ganar” de Messi. “Esto te convierte en el mejor jugador del mundo”, apuntó.