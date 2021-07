La Xunta cuestiona el plan municipal para comprar los muelles y recuerda que no tiene presupuesto

A la Xunta no le ha sentado muy bien enterarse por los medios de comunicación de la propuesta del Ayuntamiento de adquirir los muelles de Batería y Calvo Sotelo. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, mencionó esta circunstancia ayer, durante una visita al Rectorado. Vázquez insinuó que “pode ter algún problema no sentido en que o concello da Coruña non ten consignados os orzamentos que van nesa proposta”.





Además, Vázquez comentó que el equipo de Inés Rey tendrá que consensuarlo con la Marea Atlántica (y el BNG, aunque solo los votos de la Marea son suficientes) “e parece que hai algún problema cos seus socios” en referencia a las declaraciones de la portavoz de la Marea, María García, que acusó a la alcaldesa de ocultar el documento y renunciar “a reclamar a condonación da débeda na súa proposta á Xunta”.





Por su `parte, la Xunta todavía no ha rechazado la iniciativa del Ayuntamiento, dado que la reunión de la comisión técnica del puerto, tuvo lugar la semana pasada, y aún no la han analizado en profundidad.





Por su parte, La alcaldesa, Inés Rey, rechazó ayer las objeciones de la Xunta a su propuesta para la fachada marítima de la ciudad. “Algo tienen que decir”; se limitó a comentar la regidora, que considera que la propuesta que han trasladado a la Comisión Técnica del Puerto ha tenido buena acogida por parte de las demás administraciones implicadas en esta futuro.





Tiempo de espera

La propuesta consiste en que el Gobierno local participaría en la adquisición de los terrenos de la zona 1 (Batería y Calvo Sotelo) en un 75% de su valor de tasación a través de aportaciones periódicas anuales en el periodo entre 2021 y 2035, mientras el resto de administraciones participantes adquiriría el 25% restante. A nadie se le escapa que la propuesta municipal es muy parecida a la que formuló la Xunta hace unos meses, donde ofreció comprar el 51% de los muelles. Vázquez recordó que habían realizado esa propuesta hacía más de cuatro meses, y que habían tenido que esperar todo ese tiempo para obtener una respuesta municipal.





La cuestión que se debate aquí es qué administración controlará el futuro del puerto, si la autonómica o la municipal, y la propia alcaldesa lo reconoce. Ayer, en el acto del Rectorado en el que coincidió con la conselleira de Infraestruturas volvió a declarar que considera esta propuesta como una “apuesta importante para que las decisiones sobre el puerto, el futuro de la ciudad y el desarrollo urbanístico más importante de los próximo años se tomen donde se tienen que tomar: en la ciudad, por los coruñeses”.