En Francia reclaman ‘liberté’ para poder contagiarse

Al grito de ‘Liberté’ miles de franceses salieron a las calles para protestar contra las medidas sanitarias anunciadas esta semana por Emmanuel Macron. A las 114.000 personas que reclamaron hacer vida normal a pesar de la pandemia en lugares como Marsella, Lille, Montpellier o París les preocupan los posibles efectos de las vacunas contra el covid, así que, ante la duda, exigen poder elegir si inmunizarse o no. A lo mejor por aquello de lo malo conocido: ya saben que el virus mata, pero no saben si los compuestos para enfrentarse a él podrían hacerles algo peor. Aseguran que no son antivacunas, solo que no las quieren para ellos. En vista de la ausencia de mascarillas y de distancia interpersonal que había en las manifestaciones, igual consiguen una inmunidad de rebaño a base de pasar todos la enfermedad. FOTO: Una de las protestas | efe