Lucho jugará en Segunda

Lucho García, que tiene contrato en vigor con el Deportivo pero del que el club coruñés desea desprenderse, jugará en Segunda División durante la temporada 2021-22.



El portero colombiano está a punto de desvincularse de la entidad blanquiazul y firmar con la Ponferradina, que finalizó el pasado curso en la octava plaza de la categoría de plata.



Curiosamente la escuadra berciana también pretendió a otro blanquiazul, Ian Mackay, justo antes de que el coruñés firmara su contrato con la escuadra deportivista.



Apenas unos días antes de que el guardameta de 34 años aceptara regresar a casa para convertirse en el dueño de la portería blanquiazul, se supo que dos conjuntos de Segunda División, el Tenerife y la Ponferradina, habían preguntado por el veterano arquero. Pero Mackay prefirió volver al Depor para por fin tener la oportunidad de jugar con el primer equipo coruñés.



Y justo ahora, se conoce que la entidad berciana reforzará su portería con el deportivista Lucho García. El sudamericano se marcha gratis, pero el club herculino se guarda un porcentaje sobre un posible futuro traspaso.



Hace dos semanas, se había rumoreado con la posibilidad de que el cancerbero colombiano se marchara cedido a la Cultural Leonesa, rival del Depor en el Grupo 1 de la Primera RFEF. Sin embargo, aunque jugará en la misma provincia, lo hará en una categoría superior, donde todavía no se ha estrenado.



El portero colombiano fichó por el Deportivo el pasado 8 de septiembre tras desvincularse del Sevilla. Lucho García había jugado en el filial nervionense las dos campañas anteriores, en la 2019-20, en Segunda B.



El guardameta nacido en Barranquilla rivalizó con Carlos Abad por la titularidad en la portería blanquiazul, pero fue el cancerbero tinerfeño quien se ganó la confianza de Fernando Vázquez.



Arrancó el curso formando en el once inicial y no perdió su sitio hasta después de la derrota con el Coruxo en O Vao (2-0) en la jornada décima tercera.



Tras aquel encuentro, Rubén de la Barrera optó por el relevo en la portería y concedió la oportunidad a Lucho García.









Buenas sensaciones





El colombiano se estrenó en la liga con la escuadra blanquiazul el 14 de febrero, en el triunfo contra el Guijuelo en Riazor (1-0). Aunque anteriormente el guardameta ya había sido titular en las dos eliminatorias de Copa del Rey que disputó el Depor, contra el CD El Ejido y ante el Alavés.



Fue clave en el tramo final del curso, jugando diez partidos de liga y mostrándose bastante seguro bajo palos.



Ahora tendrá la oportunidad de dar el salto a Segunda.