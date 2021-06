Capturado el primer salmón en el Mandeo

Tarde, como se esperaba (la temporada empezó el primero de mayo), el pasado sábado cayó el primer salmón del Mandeo. El afortunado, Marcos, un pescador Castrelo do Val (Ourense) lleva ya años tras los esquivos plateados, de hecho quiso dedicarle esta captura “a Rogelio, mi maestro, asturiano, que esta temporada pescó el campano del Sella”.



Consiguió poner en tierra el ejemplar en la parte alta del Mandeo. “La verdad es que no peleó mucho. Yo quería liberarlo, de hecho le decía a mi compañero que no lo sacase del agua, pero finalmente decidí sacrificarlo y regalárselo a él”, comenta Marcos.



El estado de las poblaciones de salmones no está para tirar cohetes y de hecho, aunque para muchos deportistas llevar un salmón ‘al prado’ es un triunfo, para él no pareció un motivo de alegría.



“Lo sacamos en cinco minutos”, comenta, pero tampoco quiere abundar demasiado. Se ve a un pescador convencido con la ‘pesca sin muerte’, aunque en esta ocasión, por los motivos antes expuestos, la pieza dejó de ser pez, pasando a ser pescado en un tramo habilitado para ello con cupo de cinco ejemplares por temporada.







Independientemente de ello, en la Sociedad Río Mandeo esperaban que estos días, con buenas mareas, pueda darse alguna captura más en el emblemático y precioso caudal betanceiro, el único coto salmonero de la provincia de A Coruña y en el que ya ha caído la primera pieza.