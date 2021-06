Hace 25 años: Arresto domiciliario de Mario López Rico por arrancar la L del topónimo

El periódico del 17 de junio de 1996 abría su edición con el triunfo del Liceo ante el Voltregá en Vigo ante 300 espectadores y el hecho de que las viviendas gallegas estén entre las más baratas de España.





El coste de la vivienda se mantiene por debajo de la media estatal

El precio global del metro cuadrado de vivienda se sitúa en Galicia en 95.000 pesetas en1995. Esta cifra coloca Galicia en el grupo de comunidades cuyo precio medio resulta inferior al español, que en ese mismo periodo se levo hasta las 110.000 pesetas.





Los turistas no se dejaron sentir este fin de semana entre los pasajeros de la lancha de Santa Cristina/Gago







Los turistas restaron brillo al sol que abrasó el fin de semana coruñés

La Coruña vivió una permanente paradoja lo largo del asfixiante fin de semana. El sol brilló con inusual ferocidad, pero fallaron los turistas al contrario de lo que suele acontecer, año tras año, cuando el verano toma carrerilla, allá por julio. En hoteles, locales de hostelería y atracciones turísticas no se advirtió una mayor presencia de visitantes, solo los cruceristas aportaron color y dinero.









López Rico cumplió el arresto domiciliario

Mario López Rico, concejal del BNG en el Ayuntamiento coruñés, cumplió este fin de semana el arresto domiciliario al que fue condenado por arrancar la letra L del topónimo floral de la ciudad ubicado en un jardín de Lavedra. El edil, que matiza que se trató de un "acto reivindicativo", mató el tiempo cocinando y, como se observa en la fotografía, realizando diversos informes sobre los puntos que se abordarán en el próximo pleno. Los agentes de la policía local realizaron dos visitas a su domicilio para supervisar el cumplimiento de la sentencia.





El Liceo triunfó ante 300 espectadores

Cuando el triunfo se convierte en costumbre, una mala mañana no logra torcer una trayectoria. El Liceo se dejó llevar por la brisa de su inmenso poder. David no fue capaz, ayer en Vigo, demolestara Goliat. El Voltregá quemó sus naves en cinco minutos con la esperanza de que los coruñeses se arrugasen. No es norma de la casa. Antes bien, El Liceo ha tomado por hábito la resolución airosa, incluso sin brillo, y se impuso por 6-2 al Voltregá.