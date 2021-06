El portero coruñés Ian Mackay podría volver al conjunto blanquiazul

Jon Ander Serantes, guardameta del Tenerife, es otro de los nombres que suenan para cubrir la portería del Deportivo de cara a la temporada 2021-22, ya que el club quiere encontrar un nuevo destino a Carlos Abad, que no convenció en A Coruña y finalizó el curso como suplente, tras haber jugado de inicio las primeras 14 jornadas, y no descarta vender también a Lucho García, que rindió a mejor nivel y podría servir para hacer caja.



En el caso de Serantes, no se descarta la opción de que pudiera aterrizar en A Coruña como parte de un intercambio entre club tinerfeño y el Depor, con la vuelta de Abad a Canarias.



Serantes fichó en el mercado de invierno por el conjunto chicharrero, procedente del fútbol japonés, pero tan solo participó en los tres últimos partidos de la temporada.