Borrego recuerda a todos los que luchan contra la pandemia durante la Función del Voto

El teniente de alcaldesa, Juan Ignacio Borrego, presidió en la mañana de ayer en la iglesia de Santo Domingo la tradicional Función del Voto, en la que recordó a todas las personas que luchan contra la pandemia.

En este tradicional acto, la ciudad rinde tributo y recuerda la heroicidad de los coruñeses durante el ataque de las tropas inglesas en 1589, hace 432 años.





El también concejal de Turismo señalaba durante el acto que, en este año que estamos viviendo de pandemia a causa del coronavirus, “coa alerta sanitaria aínda en vigor, seguimos necesitando de toda a axuda, de toda a prudencia, de todo o coidado”, por lo que aprovechó para agradecer a todas las personas que “celebran o sentimento de colectividade dunha cidade que tamén se asenta a conciencia de sermos unha comunidade na que ninguén quedará a atrás”.





Colectivos

El teniente de alcaldesa guardaba alguna de sus palabras para acordarse del personal sanitario, que estuvo “coidando de todos, as forzas de seguridade, e as xentes que seguiron atendendo as necesidades da cidadanía” en los peores momentos de esta crisis.





Se acordaba así el representante municipal de todas aquellas personas que trabajan “na distribución de alimentos, nos servizos esenciais, nos sectores estratéxicos”, pero sin olvidarse de todas esas personas “voluntarias que arriscaron todo polos demais, superando o medo, cando menos sabíamos de como nos protexer”, afirmaba Borrego.





El acto se celebró en la mañana de ayer en la iglesia de Santo Domingo, en la Ciudad Vieja coruñesa, en un acto que, como todos los demás de la vida cotidiana, tuvo que estar limitado por las restricciones sanitarias, aunque este año por lo menos se pudo llevar a cabo.