Bergantiños: “En una liga normal pelearíamos el playoff”

El Deportivo hará una renovación profunda de la plantilla la próxima temporada pero hay jugadores intocables. Uno de ellos es Álex Bergantiños. El capitán blanquiazul estará en el equipo, tal y como él mismo confirmó ayer. El de la Sagrada Familia luchará por el regreso al fútbol profesional, al que no se pudo llegar esta temporada por varias vicisitudes.





1 Una temporada muy dura para el Depor

El capitán afrontó “una temporada muy dura por todo”. Una continuación de la anterior, que acabó con el ‘fuenlagate’, que a él le afectó personalmente por la denuncia de LaLiga que fue archivada.





“Al final está claro que uniría esta temporada con la anterior, el año que estuvimos en Segunda, con casi una vuelta entera sin ganar, el parón por la Covid, el final de temporada con el Fuenlabrada... lo uniría a este, un año imprevisible en todos os aspectos, con parones por Covid, estadios vacíos, un formato al que no estamos acostumbrados, ciento y pico equipos…. Ha sido difícil de llevar. Después de no meternos en la fase (de ascenso), se trataba de minimizar daños, sabiendo que el objetivo era otro y salvamos una situación que era crítica, que se llevó por delante muchos proyectos. Estoy un poco aliviado de que termine este año y volver poco a poco a una normalidad, a Riazor con gente y que el Depor vuelva al fútbol profesional”, analizó el deportivista.





2 El formato y las lesiones

Dos fueron los grandes hándicaps que se encontró el equipo, Las lesiones de los jugadores y el formato de Segunda B.





“Es fácil ahora descargar en la dirección deportiva, en que si el cambio de entrenador fue en mal momento, que si tenia que ser antes o no hacerlo... Ha habido errores internamente, los hemos cometido todos en como iba a ser la competición, y lo que nos íbamos a encontrar. Lo que más nos ha penalizado ha sido el poco margen que daba el formato”, sostuvo.





A vueltas con las lesiones, no encontró explicación. “Es difícil de evaluar. Ha sido muy raro, coincidieron muchísimas a la vez y se puede especular con muchas cosas: preparación física, el frío de Abegondo... no tenemos una varita para saberlo. No creo que haya sido tan, tan diferente la preparación física respecto a otros años ni tampoco los campos para tener tantas lesiones a la vez, pero nos limitaron un tramo de competición. Ahí se nos escapó el margen de un punto o tres puntos que hubiéramos tenido a mayores con toda la plantilla disponible. Ha sido muy extraño que coincidiera tanta gente lesionada”, admitió el capitán.





3 Su continuidad está asegurada

El futuro de Álex Bergantiños seguirá ligado al del Deportivo. “Tengo como mínimo un año más de contrato como jugador, me encuentro bien y mientras me sienta útil y en condiciones de poder aportar, lo haré. De lo que disfrutamos los jugadores es de estar compitiendo. He disputado bastantes partidos, lo he hecho con ilusión como siempre, y tengo muchas ganas después del descanso de afrontar un nuevo año con retos ilusionantes”, explicó.





4 Sobre De la Barrera, Richard y el plantel

El capitán se refirió a varios nombres. Uno de ellos, el del técnico, Rubén de la Barrera. Avala su continuidad.

“Es una persona perfectamente preparada, lo ha demostrado el tiempo que lleva aquí, conoce la categoría, tiene un ascenso con la Cultural, y está preparado para encabezar el proyecto”, advirtió.

En todo caso, precisó que no le “corresponde” a él “evaluar el proyecto de Abanca ni de los jugadores que van a incorporar o no”.





“Mi labor será hacer el mejor grupo posible con la gente que esté. Habrá gente que se quiera quedar, otra que se quiera marchar. Eso es muy personal y todos los años pasa, todos los años hay movimientos en las plantillas. Lo que hay que Intentar es tener un grupo cohesionado”, señaló.





Sobre la plantilla, indicó que habrá “movimientos” al contar con un “menor presupuesto para el proyecto”, aunque todavía es pronto para saberlo porque por ejemplo no están totalmente definidas las “bases” de la competición y el número de fichas sub-23 del plantel. “Están un poco esperando a que se cierren los 40 equipos de la nueva categoría. Es muy difícil hacer especulaciones de cómo puede ser. Ojalá esté la mayor gente posible de la cantera que pueda aportar. Aquí va a haber mucha exigencia. Lo importante es acertar”, advirtió.





Al director deportivo, Richard Barral, le ve “bien”. “No sé cuál va a ser su decisión ni su vinculación con el club. Será la nueva directiva la que analizará cada puesto”, declaró.





“Teníamos una plantilla para estar mejor de lo que hemos estado. No sé cuál era su potencial máximo, pero en una liga normal hubiéramos estado arriba y peleando el playoff final. Haber empezado titubeantes y la plaga de lesiones que tuvimos nos penalizó y hemos llegado tarde”, reconoció.





5 La Copa del Rey se juega el domingo

Uno de los alicientes del partido de Soria es clasificarse para la Copa. “Hemos tenido dos días para desconectar, todos queremos irnos con buen sabor de boca y esta ese aliciente hipotético, no definido de todo, de la Copa”, apuntó.