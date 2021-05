El futuro ya es presente

El futuro ya es el presente. Una vez asegurada la permanencia en la tercera categoría y sin haber podido aspirar al ascenso a Segunda División, el Deportivo que está por venir empieza su periodo de definición.

La semana pasada, el presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, aplazaba las decisiones que tiene que adoptar el Consejo de Administración hasta que se definiera la categoría en la que iba a competir el equipo, pero al mismo tiempo advertía de que ya faltaba “poquito” para que empezaran a verse los movimientos.





1 La dirección deportiva

Uno de los debates se centra en la dirección deportiva que capitanea Richard Barral. Construyó un equipo que muchos habrían firmado antes de que el balón echara a rodar, con nombres como Uche Agbo, Keko o Celso Borges, con cartel para otras categorías. Al final, el cóctel no funcionó en Segunda División B. Propuso en diciembre la salida de Fernando Vázquez, con el que se llevaba bien, pero con el que no acababa de casar a nivel futbolístico, y con la salida de Fernando Vidal, que fue quien le confió el área deportiva hace año y medio, y la llegada del nuevo Consejo de Administración se dio por hecho su marcha. ¿Una conclusión precipitada? Su contrato se renovaría automáticamente por una temporada en caso de ascenso. Como no ha pasado, concluye su vinculación ahora, pero el club ha sondeado su continuidad al frente de la parcela deportiva.





2 El entrenador, Rubén de la Barrera

Donde no parece haber dudas ni por una parte ni por la otra es en el piloto que debe llevar al Deportivo al fútbol profesional: Rubén de la Barrera. El coruñés tardó más de lo previsto en dar con la tecla y eso supuso que el equipo se quedara fuera de la posibilidad de luchar por el ascenso a Segunda. Quiere al Deportivo y se ha mostrado dispuesto a seguir con independencia de la categoría, pero deben convencerle las condiciones que le propongan. Ahora es el momento de negociar su continuidad.





3 La plantilla, salidas y continuidad

El propio presidente admitió la semana pasada que manejaba informaciones de jugadores que no querían seguir en la plantilla y otros que, sin embargo, desean continuar.

A los primeros, se les abrirá la puerta y con los segundos, siempre que entren en los planes del técnico, se renegociarán los contratos, algunos prohibitivos en un segundo año en la categoría de bronce, tal y como ya se había manifestado cuando fueron fichados.

Aunque están atados por contrato, no serán un obstáculo ni para salir, ni para quedarse.





4 El peso de la cantera en el primer equipo

Rayco y Villares fueron los últimos en dar el paso con ficha del primer equipo a todos los efectos y ese es el camino que ha decidido tomar el Deportivo, el de apostar por los jugadores de la base.





5 Retoques sí; revolución, no

En todo caso, se producirán ajustes, retoques, pero el propio presidente aseguró que no habrá una revolución.