A Coruña representa el 14,2% de los más de 8.000 bajos comerciales vacíos en Galicia

La crisis del coronavirus ha provocado toda una avalancha de cierre de negocios en la ciudad. Todavía no hay una cifra oficial, pero con tan solo salir a la calle, los carteles de “se alquila” o “en liquidación” están a la orden del día. También alertan sobre esta crisis los propios comerciantes. Los datos sobre el número de bajos comerciales en el circuito de comercialización, sin embargo, se mantienen estables con respecto al año pasado, aunque esto no quiere decir que no haya cada vez más cierres.





Hay 1.150 locales vacíos en régimen de alquiler o venta, los mismos que en el mes de febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia. Esto representa un 14,2% del total gallego, ya que en la comunidad hay 8.075 bajos en el circuito de comercialización. Así se extrae del último informe realizado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), en el que, si se tiene en cuenta el área metropolitana coruñesa, la cifra asciende de los 1.150 a los 1.300. En lo relativo al conjunto de las grandes ciudades gallegas, el cierre de locales sigue en aumento.





En el primer cuatrimestre de este año aumentó un 6% la cifra en toda Galicia, con la provincia de A Coruña a la cabeza (2.950). Le sigue Pontevedra, con 2.600; Ourense, con 1.650; y Lugo, muy alejado, con 875 bajos vacíos.





Las ciudades son las que concentran el número más alto. Vigo lidera la lista, con 1.400; seguido de Ourense, 1.200, y A Coruña. Santiago (500); Lugo y Pontevedra (300) y Ferrol (280), completan el ránking

El documento de la patronal inmobiliaria refleja que en Galicia hay 19.052 negocios hosteleros. En la provincia coruñesa hay 7.998, y de ellos, 1.750 están ahora en venta, alquiler o traspaso.





Fegein resalta que el incremento de locales y bajos vacíos es superior a los años 2011, 2012 y 2013, los peores años de la crisis económica. “Desde la federación podemos decir que esto se debe a los cierres, además de las fusiones y cierres de oficinas bancarias, ya que los locales de obra nueva son prácticamente inexistentes al no haber nuevas construcciones”, añade el informe de mayo.





Auge del comercio online

El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias, afirma que también hay otro factor: “El auge sin precedentes del circuito de comercialización online”. “Está agravando aún más la situación, ya que los cierres en el sector comercio y hostelería aumentará este mismo año en el conjunto de la comunidad autónoma, abaratando así los precios actuales”, explica.





En definitiva, reza el informe, hay una Galicia urbana “que se desarrolla de una forma positiva en A Coruña, Vigo y Santiago” por la oferta a la hora de emprender y montar negocios.