Julio Bocca : “Volver de esta forma es un desafío, verán otra faceta de mí”

La última vez que visitó la ciudad fue en su gira de despedida, ahora regresa más relajado, con visos de ver A Coruña de otra manera y con el objetivo de dar una masterclass en el teatro Colón el próximo día 13, dentro del ciclo “Mar en Danza”.





¿En qué consistirá la clase?

Vamos a hacer una clase en la que uno lo que trata es transmitir todo lo que uno ha aprendido durante todos los años de carrera y compartir con los participantes lo que uno aprendió. Trataré de que puedan ver la danza de otra manera, más natural. Quizá muchos tenemos esa idea de la danza como algo complicado, difícil, no digo que no lo sea, pero puede estar relacionado a la vida cotidiana: la forma de caminar, la manera que tienes de tirar la cabeza para un giro... incorporar todas esas cosas naturalmente, que el cuerpo lo hace, en una clase de ballet.





Habla de la percepción de la dificultad, ¿cómo de importante es la disciplina?

La disciplina es importante. En mi caso, mi familia fue parte de la educación, entonces para mí era algo muy normal esa disciplina de si te dicen “ven a tal horario”, cumplirlo. Sí, la disciplina, no solo en la danza, en la vida o en cualquier trabajo, sobre todo en algo que amas hacer y que quieres llegar a un nivel o meta que uno se pone, la disciplina es algo muy importante.





Lo que trato de decirles a los alumnos es que se cuiden, trabajen seriamente y conozcan su cuerpo





Suele comentar que bailó con muchas lesiones. ¿Qué le dice a los alumnos cuando le cuentan situaciones similares?

Les digo que lo que yo hice fue como una locura, en el sentido de que yo quería estar en el escenario, no me importaba nada, y eso me llevó a tener todas las cirugías que yo tengo. En mi época tampoco teníamos un nutricionista, un médico detrás, un psicólogo, alguien que te ayudara a contener... Por suerte, yo tenía a mi familia, que me contenía. Lo que trato de decirles a ellos es cuídense, trabajen seriamente, conozcan su cuerpo, porque es muy importante, y más en esta época de pandemia.





¿Cómo recuerda su última visita a la ciudad?

Fue hace tanto... (ríe). Sí, por el 2006, creo... He ido varias veces, es como que hay un cariño y es lindo saber que uno vuelve a un lugar donde siempre te han tratado muy bien. Volver de esta forma, también es un desafío, porque van a ver otra etapa, otra faceta de mí. Es lindo volver en otras facetas, y también un poco más relajado, en el sentido de, que si estoy caminando del hotel al teatro y me quiero parar a tomar una cerveza, lo hago sin ninguna culpa, porque no tengo que ponerme las mallas de baile. Antes, yo llegaba al hotel, conferencia de prensa, ensayo, descanso, función, cena, dormir, iba a hacer la clase, ensayo, almorzaba, siesta, volvía a la función. Esa era mi visión de la ciudad.