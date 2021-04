Bóveda: “Estoy preparado para una semifinal y final; es una posibilidad”

Eneko Bóveda analizó un nuevo sinsabor del Deportivo desde la resignación. “Hemos hecho lo que hemos podido. El que pensara que el Marino nos iba a regalar algo, estaba equivocado. Durante todo el año venimos haciendo marcadores cortos y cuando andas con marcadores cortos a veces hay tropiezos. Lo hemos intentado. Igual que no nos volvimos locos otras semanas, tampoco esta”, declaró.





Durante todo el año venimos haciendo marcadores cortos y así, a veces, hay tropiezos







El Deportivo fue plano durante muchos minutos. “Creo que en el aspecto técnico hemos acumulado fallos de más. Se le puede dar mil vueltas a la táctica, que lo preparamos bien, se le puede pedir ganas e intensidad al equipo, que las tiene, pero luego se juega con un balón y para hacer gol hay que tener acierto. En la primera parte, en cada circulación hemos empezado relativamente bien, pero se rompía la secuencia de pase y teníamos que estar a expensas de sus transiciones y tampoco hemos estado del todo finos parándoles. En la segunda parte, matizamos cosas, incluso en el dibujo. No era fácil dejar a uno atrás, generarte tu centro, tu tiro y ante esas dificultades de hacer daño, es un marcador lógico”, reconoció.





No era fácil dejar a uno atrás, generarte tu centro, tu tiro y, ante esas dificultades, es un marcador lógico







Defendió el plan de partido, con independencia de donde se juegue. “Cuando algo no sale como uno espera, toman fuerza todas las alternativas que no se han usado. Es algo que depende del plan que hagamos; si sale bien, bien, y si sale mal, es posible interpretar que el problema está en el plan. Yo no estoy de acuerdo. Si estamos trabajando en unos patrones de juego, el hecho de jugar fuera de casa no nos tiene que alterar demasiado. Es simplemente una cuestión de acierto. Ha habido jugadas de balones al área que acababan siendo más peligrosas en nuestras áreas por las transiciones que la suciedad que generábamos en área contraria”, explicó.





“Hemos trabajado el partido bien, le hemos dado sentido en la segunda parte a nuestro juego, pero esto va de futbolistas y tenemos que estar atinados”, resumió.





Lo que queda

Bóveda ve opciones de llegar a la última jornada jugándosela. “Estoy absolutamente preparado no ya para jugar esta final, sino para una semifinal y final, porque es una posibilidad que todos más o menos intentamos quitarnos en nuestra cabeza, ese viaje a Soria jugándonos algo, pero va en la línea de toda la temporada. No hemos ido sobrados y tiene sentido que esa posibilidad esté ahí”, admitió.





Trabajamos el partido bien, le dimos sentido en la segunda parte a nuestro juego, pero va de estar atinado







El vasco abogó por “respetar a tope al Langreo” y recordó el “partidazo” que hizo el conjunto asturiano ante el Racing. Ahora, mira a los asturianos. “Es difícil jugar al fútbol sin estar nervioso, da igual la categoría en la que estés y el rival. Lo importante es salir satisfechos con nosotros y a veces te preocupan las consecuencias que puede tener colectivamente los resultados. A mí, aunque parezca rara la frase, me va mejor cuando pienso en mí que cuando pienso en el equipo”, precisó el lateral en su comparecencia en Miramar.