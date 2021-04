De la Barrera: "Siempre he creído en la meritocracia de lo que uno expone"

El técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, incidió en la trascendencia de la visita a Miramar, donde el equipo puede amarrar el billete para la Primera Federación.





"Sabemos que si ganamos estaremos cerca de conseguir el objetivo. El conocimiento del Marino habla de que tenemos que hacer las cosas bien y competir bien porque saldrá a por todas. En casa son fuertes. Tenemos que ser más que todo eso para poder traer los tres puntos que nos pondrían en una situación muy buena", comentó el míster.







El Deportivo acaba la temporada al alza, pero aún con deberes. "Sabía el momento en que llegaba al equipo y todo el mundo requiere de un periodo para plasmar en el campo cosas que uno entiende para ganar partidos. En el primer mes nos costó un poco más y ahora llevamos una media importante de 2.20 puntos por partido, muy elevada, que nos permitiría hablar de otras cosas, incluso ahora que peleamos por un segundo objetivo y tenemos más puntos que otros que luchan por Segunda A. Si nos faltaron cinco minutos, una semana o tres semanas puede parecer así, pero hay que adaptarse a esto, constituye un nuevo reto y lo tenemos que lograr y eso pasa por ganar el domingo al Marino", explicó.







Enfrente, un rival que no se juega nada, pero... "Creo que van a salir a tope a por nosotros, lo tengo claro, no me imagino otro tipo de partido que no sea ese, competido, disputado, que ellos con sus armas nos quieran complicar las cosas y como nos pille despistados lo vamos a pagar. Tenemos el referente del Langreo, diferente, pero similar en otros aspectos y tenemos que exponer más y hacer más sin balón", sostuvo.





De la Barrera explicó que sigue siendo una final por más que haya ventaja sobre el tercero. "Finales estamos jugándolas desde hace tiempo, aunque prefiero ir a cuatro del tercero que a uno o ninguno. Se trata de evitar otro partido como el del Numancia. Eso pasa por aprovechar la primera oportunidad, la de Luanco. Sabemos que dependemos de nosotros y tendríamos la posibilidad de sellarlo en la siguiente. Espero un partido complicado pero en el que tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas vayan a favor y no en contra. Siempre he creído en la meritocracia de lo que uno expone", sostuvo.





Además, aseguró que, en otro momento, el partido ante el Numancia habría ido por otros derroteros. "Estando a un punto del tercero, la fortaleza mental del equipo se ha comprobado. En otro momento de la temporada el partido con el Numancia no lo ganamos, eso habla bien del equipo y del estado emocional a día de hoy", dijo.





De la Barrera mantiene aparcada por ahora la renovación porque no quiere descentrarse.