Rubén de la Barrera: “El gol de ellos ha reventado el partido”

El técnico del Deportivo Rubén de la Barrera admitió que el equipo había conseguido llevar el encuentro a donde quería pero que la diana del Langreo lo cambió todo.





“Este era un partido que sabíamos que teníamos que controlar, adaptarnos... Hemos evitado que pasaran cosas y tuvimos dos ocasiones claras antes del gol de ellos. En la primera que tienen se adelantan y todo lo que sigue es consecuencia de su tanto”, aclaró el técnico coruñés.





Sobre su rival, indicó que se mostró pragmático. “Es un equipo que tiene claro lo que hace, intentamos sin balón evitar que ellos sumasen pases dentro y tuviesen opciones claras de centro y ventajas. Fuimos imponiéndonos y antes de la ocasión clara de Miku estábamos comiendo más terreno. Finalmente el gol reventó todo lo que ocurría y como finaliza el encuentro”, analizó el míster.





Excesivo castigo

El preparador herculino cree que, a tenor de las opciones que tuvo el cuadro blanquiazul en el campo, mereció al menos no perder el Deportivo ante el UP Langreo, que materializó la única ocasión de la que gozó.





“Me remito a lo visto, no podemos hablar desde el punto de vista del resultado, hemos hecho cosas bien y mal, independientemente del resultado. Si vamos a ocasiones y finalizaciones, la victoria del Langreo no debería ocurrir, pero ocurrió”, se lamentó el preparador blanquiazul.





Asimismo, al ser preguntado por la posible mano en el área del Langreo, que jugadores como Héctor Hernández y Diego Villares protestaron, afirmó que no lo había apreciado bien desde su posición en el terreno de juego. “No sé, no la he visto, no sé si es mano o si no lo es”, admitió durante su comparecencia de prensa. Tras el tanto del Langreo, el equipo se lanzó, al menos, a por la igualada. “Lo que queríamos era ese gol que nos permitiese sumar puntos”, indicó, y para ello realizó un triple cambio, dando entrada a Beauvue, Celso y Lara en la recta final del choque.





“Queríamos sujetarlos bien por dentro, tener presencia en el área, amenazar entre líneas y romper a la espalda”, comentó.





Sobre el duelo ante el Numancia, que llegará a punto, admitió que “será un partido muy importante". “Seguimos dependiendo de nosotros, la victoria nos permitía cosas pero tenemos que reaccionar al resultado que no queríamos y que sucedió”, pidió.