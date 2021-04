La Marea pide a la Xunta que actúe para evitar el ERTE a 212 trabajadores de la refinería

La Marea Atlántica reclamó ayer la retirada del ERTE en la refinería de Repsol, “que pretende poner en la calle a 212 personas” (durante seis meses), un tercio de la plantilla total. La Marea considera que las razones que alega la empresa, como la bajada de la demanda por culpa de la pandemia son una excusa: “Trasladamos todo o noso apoio ás reivindicacións do Comité de Empresa e esiximos que a Xunta e o Estado se impliquen fara frear este ERTE abusivo”.





La Marea sostiene que no se pode consentir que una empresa como Repsol, que cerró el año pasado con 600 millones de euros de beneficio, pretenda recortar empleo y cargar en las espaldas del cuadro de personal los costes de la crisis y de la transición energética. As administraciones públicas non poden quedar de brazos cruzados ante este abuso.





La destrucción de empleo industrial en Galicia y en la comarca de A Coruña está siendo muy preocupante en los últimos anos, con la venta de la fábrica de aluminios de Alcoa a un grupo empresarial que “actúa como un fondo voitre”, y con el cierre de Endesa, Gamesa, Poligal, Isolux…: “Non se coñece unha soa reacción da Xunta ou do Ministerio de Industria. Pedímoslles que actúen no caso de Repsol, mentres haxa algunha industria que salvar”.