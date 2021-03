El área anota un nuevo mínimo de casos en UCI desde el inicio de esta tercera ola

El área sanitaria inició la semana restando casos activos y con un nuevo mínimo de ingresados en las unidades de críticos desde el inicio de la tercera ola, con catorce enfermos en las UCI del Hospital de A Coruña (11), el HM Modelo-Belén (2) y Quirón (1).





No obstante, en números la situación asistencial empeora respecto al anterior informe, ya que aumentan los ingresos en las unidades convencionales, en las que atienden 63 personas (+3) diagnosticadas de Covid-19.





El último informe del Servizo Galego de Saúde anota 36 nuevos contagios y 56 altas, con lo que las infecciones activas descienden en veinte, pasando de 867 a 847.





En cuanto a los test realizados, se practicaron 1.706 PCR, con una tasa de positividad del 2,05%.

A Coruña sigue siendo la ciudad más afectada de la comunidad, con una incidencia acumulada que se acerca a los 140 tras detectar 341 contagios en las últimas dos semanas y 173 en siete días, de acuerdo con la información aportada por el Sergas. También aumentan las de Cambre y Carral, mientras descienden Arteixo, Bergondo, Culleredo, Oleiros y Sada. Ninguno destaca por su elevada incidencia siendo el índice más alto el de Bergondo, aunque sin alcanzar los 250.





En cuanto a los incumplimientos, el viernes y el sábado se tramitaron en la ciudad 66 multas, catorce por no llevar mascarilla, once por consumo de alcohol en la vía pública, 25 por no respetar el "toque de queda", nueve por reuniones de no convivientes, cuatro por fumar sin respetar sin las distancias y tres sanciones a establecimientos por no respetar el aforo y otras normas, informó la Policía Local de A Coruña.





Según los datos actualizados por los departamentos autonómicos de Política Social y Sanidade, no se registraron nuevos positivos ni altas en las residencias de la comunidad, con lo que en el área coruñesa se mantiene un único caso, correspondiente a un empleado de la de Oleiros.





Además, tras el brote confirmado en el Parque de Bomberos de A Coruña, la Xunta informó del cierre tanto este martes como mañana de la oficina de empleo de Orillamar, en A Coruña, tras detectarse entre su personal cuatro positivos por Covid-19.





Esta oficina volverá a abrir con normalidad el próximo lunes 5 de abril, después de las celebraciones de Semana Santa, tras la confirmación de dos positivos en el personal autonómico y otros de los en el personal del Servicio de Empleo SEPE.





La Jefatura Territorial de Empleo e Igualdad informa de que para las gestiones relacionadas con servicio de empleo de la Xunta deberán llamar al teléfono 881960585 o visitar la web https://empleo.junta. gal, y para trámites relacionados con la prestación de empleo al 981995598 o visitar el portal https://www.sepe.es.