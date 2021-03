Calvelo presenta más informes contra la línea eléctrica que atraviesa Arteixo

El Ayuntamiento de Arteixo presentó nuevos informes en contra de la instalación de una línea eléctrica de 13,6 kilómetros a través de su territorio, informó el Gobierno de Carlos Calvelo.





El municipio refuerza así su posición en contra de un proyecto que atenta contra lugares de interés medioambiental y para que el que solicita se acometan nuevos estudios para que la construcción se realice de manera que no perjudique al territorio de Arteixo.





Además de establecer por escrito su oposición al proyecto, el alcalde, Carlos Calvelo, está pendiente de la respuesta de Acciona a una reunión con directivos de la empresa en la que les expresó su oposición al trazado proyectado de un nuevo tendido eléctrico de 13,6 kilometros entre las parroquias de Monteagudo y Morás.





Alternativas

En el encuentro, el mandatario solicitó valorar otras alternativas que no dañasen al territorio, a lo que la empresa se mostró dispuesta a estudiar nuevos trazados que no tuviesen perjuicios medioambientales para el territorio, apostilló Carlos Calvelo.





El Ayuntamiento de Arteixo se opone frontalmente a la construcción de este nuevo tendido eléctrico de 13,6 kilómetros, que conectará un parque eólico en la zona de Monteagudo, aunque situado en el municipio de Carballo, con una subestación en el polígono de Morás.





El regidor advirtió a la empresa durante la reunión de los perjuicios medioambientales para el territorio que supone la construcción de un tendido con casi medio centenar de torres eléctricas, sobre todo al atravesar varios entornos de gran importancia natural y paisajística en la zona sur del ayuntamiento de Arteixo. El alcalde ya había señalado en un escrito presentado como alegación en el trámite de exposición pública del proyecto que “o trazado proposto no proxecto atravesa 13.600 metros no territorio de Arteixo, por tanto en Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas, afectando de cheo á paisaxe, medio ambiente e sustentabilidade deste amplio territorio, afectando de forma crítica e irreversible ás unidades de paisaxe que recoñece o POL de Xermaña, Sorrizo, Barrañán, Vales de Barrañán, Lañas, Rego dás Pontellas e Val do río Arteixo ( Bolaños)”.





Impacto

Asimismo, impacta notablemente en el valle de Loureda, “que corta transversal e lonxitudinalmente, en case tres quilómetros”, añade el Gobierno de Arteixo.





El alcalde también señala que se puede conseguir el mismo objetivo sin ocasionar perjuicios medioambientales, por lo que espera que sus demandas sean aceptadas y se busque otra solución técnica para transportar la electricidad de este parque eólico.





El alcalde espera que sus peticiones sean aceptadas y se busque otra solución técnica para transportar la electricidad de este parque desde A Laracha.





Desde el BNG de Arteixo también animaron a los vecinos a cursar alegaciones al proyecto de alta tensión previsto en la zona sur del municipio arteixá y que conectaría Monteagudo con el polígono de Morás.

El plazo para realizar estos trámites estár abierto hasta mañana viernes, día 26.