El número de altas en el área sanitaria casi duplica el de nuevos contagios

Continúa el descenso de casos en el área sanitaria (-21) donde el dato de altas (60) casi duplica el de nuevos contagios (39). También se reduce el número de hospitalizados con coronavirus (-7) tanto en planta como en UCI.





A Coruña sigue siendo la ciudad más afectada de las urbes de la comunidad, pero su incidencia acumulada a siete días es menor a la mitad de la IA a 14.





También anotan caídas Arteixo, Oleiros, Sada y Cambre, pero aumentan Abegondo, en nivel alto de restricciones, Betanzos y Culleredo.





En este sentido, la orden de la Xunta señala que para mantener o cambiar el nivel de restricciones se tienen en cuenta, además de la incidencia, la estabilización de la situación epidemiológica, con lo que siguen en el mismo nivel medio A Coruña, Bergondo y Culleredo, y asciende Betanzos.





En cuanto a la situación en los centros educativos no universitarios, aumentan los casos de coronavirus en el área de A Coruña y Cee, que sigue siendo la más afectada con 190 activos entre alumnos y docentes (+13) y son seis aulas en cuarentena (-1).





Cribados

En A Coruña, continúa el cribado masivo para detectar casos asintomáticos y, por segundo día consecutivo, se registraron colas en los accesos a la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor.





En esta zona, un agente de la Policía Local de A Coruña resultó atropellado por un turismo cuando se

encontraba regulando el tráfico en el cruce entre las avenidas de Buenos Aires y La Habana a las 10.40. Las causas del accidente todavía se desconocen y al agente, que sufrió una fractura en una pierna, lo trasladaron en una ambulancia al Hospital Modelo.





Por otra parte, en virtud de acuerdo entre la Consellería de Sanidade, a través de la dirección xeral de Saúde Pública, y el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, los ciudadanos de Culleredo tienen desde ayer la opción de acceder a la realización de un test de saliva a través de las oficinas de farmacia, siguiendo e modelo iniciado en Arteixo el pasado día 18. En el caso de Culleredo, las boticas accedieron a una formación específica, recibieron el material y la documentación necesaria, y están preparadas para el arranque del programa, y ahora los ciudadadanos podrán solicitarlo durante tres semanas, informó el COFC.





El farmacéutico puede sugerir la realización de la prueba, o bien actuar a petición del usuario, si este cumple los criterios de inclusión en el cribado y, según esto, el grupo diana son ciudadanos entre 30 y 64 años que no hayan tenido resultado positivo en los últimos tres meses ni sean contactos de seguimiento, no hayan hecho PCR en los últimos quince días y no presenten síntomas de infección por Covid-19.





Lo que también se reanudó es la vacunación con AstraZeneca. Según los datos aportados por la Consellería de Sanidade, las citaciones se corresponden con 310 dosis que se administran en el Hospital de Oza de A Coruña. Este cambio de ubicación responde a la decisión de evitar que los pacientes tengan que acudir al Chuac, donde el volumen de usuarios es elevado en este momento, no solo por el Covid-19.