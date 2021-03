Gómez Noya se entrena en México en busca de su "última oportunidad" de oro olímpico

El triatleta español Javier Gómez Noya, único pentacampeón del mundo de triatlón, desveló este lunes que a principios de abrir viajará a la isla de Cozumel (México) para adaptarse al "calor extremo" que se encontrará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde buscará la medalla de oro, la única "chapa" que falta en su imponente palmarés.





“Haremos una primera concentración en unas condiciones similares a las que nos encontraremos en Tokio, con la idea de repetirla justo antes de los Juegos”, apuntó el deportista gallego, quien recordó que la temperatura en la prueba test que se hizo en el 2019 fue de 29-30 grados, “bastante más de lo habitual” en una piscina climatizada: “Uno o dos grados en estas condiciones se nota muchísimo”.





“Ya he competido en Cozumel, es un lugar tranquilo del Caribe, con mucho calor y humedad. Haremos una primera concentración allí en abril, y en función de cómo resulte la idea es repetirla antes de los Juegos”, insistió durante su intervención en el Santander Talks de Vigo, coincidiendo con la inauguración del Santander Work Café, el primero en Galicia.





Gómez Noya avanzó que realizará algunos entrenamientos con traje de neopreno para ir “simulando” esa sensación de calor, dijo estar deseando empezar a competir para coger “ese puntito” que te da la competición, y apuntó que las dos pruebas de las Series Mundiales que se celebrarán en Yokohama y Leeds pueden ser “un buen test” de cara a la cita olímpica.





Asume que los Juegos Olímpicos de Tokio pueden ser su “última oportunidad” para conseguir la medalla de oro olímpica, y señaló a los también españoles Mario Mola y Fernando Alarza, al francés Vincent Luis o los noruegos Kristian Blummenfelt y Gustav Iden como sus principales rivales.





“La diferencia de estos Juegos respecto a otros como los de Londres, donde los hermanos Brownlee y yo éramos los grandes dominadores, es que ahora está mucho más abierto. En el Mundial de 2019 ya vimos que en cada prueba el podio era diferente”, indicó.





En este sentido, subrayó que la falta de competiciones hace “más impredecible” pensar quién llegará mejor a Japón, sobre todo porque él no se fía “al cien por cien” de los detalles que cada triatleta sube de sus entrenamientos en sus redes sociales.





Auguró una lucha “muy exigente” desde el inicio de la carrera, por eso su estrategia será salir bien “posicionado” del agua para después, si hay un corte, trabajar para “poder eliminar a muchos de los buenos corredores y jugárnosla nosotros”.





No obstante, también aclaró que su “experiencia” le dice que “muchas veces” lo que tienes pensado no ocurre, por eso considera fundamental llegar “muy fuerte” para solventar cualquier imprevisto.

“Mi carrera ideal sería una parecida a la que se dio en Rio, donde no pude estar, porque hubo una escapada de 7-8 desde el agua, trabajando duro en la bici para no darle a los detrás a engancharse”, asevero el ferrolano.





Cree que hay “muchas posibilidades” de que un español suba al podio, pero insistió en que en esta cita olímpica ve “más candidatos” a las medallas que en las anteriores.





Avanzó que viajará a Tokio “una semana o diez días” antes de la celebración de la prueba olímpica porque tampoco quiere estar “demasiado tiempo” en la ciudad japonesa.





Cinco veces campeón del mundo (2008, 2010, 2013, 2014, 2015), cuarto en Pekín 2008 y medalla de plata en Londres 2012, Gómez Noya no pudo competir en Rio 2016 porque un mes antes de la cita se rompió la cabeza del radio durante un entrenamiento en bicicleta.





“El cuerpo no responde igual cuando tienes 25 años que cuando tienes 37, pero la clave está en saber adaptarse a los entrenamientos y a la manera de recuperar”, ahondó Gómez Noya, quien es consciente que necesita “cuidar el cuerpo un poco más” para estar a su máximo nivel.





Además, Gómez Noya aseguró que su extenso palmarés le permite afrontar “con mucha tranquilidad” la que puede ser su última carrera olímpica, aunque tampoco descartó “al cien por cien” llegar a París 2024.

“En mis planes no entra que la carrera no salga bien, sólo pienso en las medallas”, puntualizó, antes de confesar que en su primera cita olímpica en Pekín no sabía gestionar “la presión” de ser el gran favorito porque ya dominaba el calendario mundial.





“Estoy viendo a muchos jóvenes hacer unas marcazas ahora mismo, y lo importante es estar bien cuando hay que estar bien. Yo también cometí ese error en Pekín, recuerdo ganarlo absolutamente todo en los meses de marzo y abril. Ahí crees que tu forma aún puede mejorar pero luego ves que no, que aparecen los problemas, las lesiones”, avisó.