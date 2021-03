Último empujón del Bergan

Si antes de empezar la temporada se suponía una distancia abismal entre Bergantiños y Fisterra por muchas razones, el partido de esta tarde (17.00 horas) en el Ara Solis reunirá a dos equipos con dinámica totalmente opuestas. Mientras el Bergan ha conseguido 20 de los últimos 24 puntos en juego, el cuadro fisterrán no ha sido capaz en ninguno de los tres últimos compromisos.





Ángel López dirigió su primer entrenamiento con el Fisterra el viernes de hace dos semanas con la intención de provocar una reacción a nivel anímico y de resultados, pero el efecto no ha sido el deseado, al menos por el momento. En su primer partido, que no tuvo tiempo de preparar en una sola sesión, el conjunto fisterrán perdió por 0-1 frente al Racing Villalbés. En el segundo, ya con las bajas de los centrales Aarón Fernández y Marcos Caridad, fue a remolque ante el As Pontes en O Poboado y acabó cayendo por 3-2. El resultado que más daño hizo en el Fisterra fue el del pasado miércoles. El Silva ganó (0-2) con comodidad en el Ara Solis aprovechando dos acciones a balón parado en la primera media hora.





La salida del entrenador Jaime Sánchez no ha sido la única en el Fisterra. El segundo entrenador Marcos Domínguez se despidió de la plantilla esta misma semana después del partido contra el Silva. Marcos fue el encargado de asumir el mando tras la destitución de Jaime. Con él en el banquillo, el equipo ganó al Arzúa (0-1) y al Paiosaco (1-2), empató contra el Polvorín en casa (1-1) y perdió contra el Viveiro fuera (2-0). En total, siete puntos de doce posibles. Aunque todavía no lo ha confirmado el club fisterrán, fuentes de este diario han podido saber que José Manuel Álvarez también ha presentado su dimisión como director deportivo del Fisterra, una decisión que comunicó a la plantilla el viernes de esta misma semana.

Por si fuera poco, el Fisterra se presenta al choque contra el Bergantiños con varias bajas en la misma posición. Los centrales Marcos Caridad y Aarón Fernández siguen sin estar disponibles y a sus bajas se une la de Breixo, que se lesionó en el entrenamiento del pasado jueves.





El líder

Por su parte, el Bergantiños se encuentra en una dinámica totalmente opuesta y cargada de optimismo. El equipo de Lemos, que ocupa la primera posición con nueve puntos de ventaja sobre el segundo y el tercero, está a solo uno de proclamarse campeón del subgrupo norte, pero no piensan en otra cosa que no sea la victoria porque el objetivo de verdad, el ascenso a la Segunda RFEF, se consigue en la segunda fase, para la que serán fundamentales los puntos conseguidos en la primera parte del campeonato. El mediocentro Marcos Remeseiro, sancionado, es la única baja confirmada. Pablo Agulló está entre algodones, pero figura en la convocatoria.