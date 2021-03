Bárcenas sacó el ventilador rápido

No tendrá Bárcenas su careo con Mariano Rajoy, pero, la verdad, es que no le hace falta. Tan solo 10 minutos ha tardado en encender el ventilador en el juicio que se sigue contra él por la caja b del Partido Popular y optó por la caza mayor. Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas fueron, entre otros, los que, aseguró, recibían un sobresueldo del PP. La cuestión es que el extesorero de la formación conservadora no tiene pruebas y al fiscal ya le está cansando tanto sensacionalismo. Como no aparezca un papel todo quedará en agua de borrajas.