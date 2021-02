José Manuel Lara: “Soy bastante autocrítico y creo que puedo dar mucho más de mí”

El único futbolista cedido de la plantilla herculina —perteneciente al Sevilla FC— es el primero en sentirse involucrado en el proyecto blanquiazul.

Consciente de que todavía le resta mucho margen de mejoría, no duda en hacer autocrítica y dejar constancia de que está en condiciones de aportar más al Deportivo 20-21.

El pasado domingo frente al Guijuelo saltó al campo in extremis como titular debido a la lesión de Miku en el calentamiento; las paradojas del destino le convirtieron en el héroe de la contienda con un tanto que le permte ser el máximo realizador de su conjunto en una campaña de sequía goleadora.





¿Cómo te encuentras en cuanto a aclimatación en la ciudad herculina?

Ya llevo aquí bastante tiempo, la mayor parte del año y me encuentro bien. Esto es diferente al sur pero todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.





¿Qué aire se respira en el vestuario después de una victoria tan crucial como la de la semana pasada?

Pues ha sido muy importante, porque nos ha dejado una sensación positiva y los tres puntos que tanto necesitábamos, que se quedaron en casa. Nos da fuerza esta semana para preparar a conciencia el partido contra el Racing de Ferrol porque es vital.





A lo largo de los últimos días los goles se celebraban con rabia hasta en los entrenamientos. ¿Qué sentiste al marcar tu segundo de la temporada?

Tuve la suerte de ser yo el que realizase el gol pero fue un poco de todo el equipo porque así lo sentimos. Necesitamos tantos para conseguir nuestro objetivo. A pesar de no ser un resultado abultado, hicimos méritos para eso, al menos sirvió para ganar tres puntos. Hoy en día, según se está dando la clasificación, creo que lo importante es sumar. Ya vendrán más goles.





¿Os cuesta soltaros a la hora de tirar a puerta?

No creo que sea cuestión de que nos cueste sino de llegar a posiciones buenas para poder finalizar. Ahora mismo estamos creando jugadas de peligro. Con De la Barrera hemos conseguido dar ese salto y llegar en más ocasiones arriba durante el partido. Hace falta esa profundidad.





El caudal ofensivo está siendo superior, algo fundamental para un atacante de tus características...

Sí, nos viene muy bien tener más ideas de tres cuartos de campo hacia adelante, que es donde se realizan los goles.





¿No ha sido muy normal estar más de cinco jornadas sin marcar, la peor sequía en la historia del RC Deportivo?

Bueno, nosotros lo sabíamos pero no nos tenía que pesar porque ahí es donde caemos en el error. El equipo ha intentado marcar a pesar de todas las críticas y de la realidad. Hemos trabajado mucho en los entrenamientos todas las semanas y así es como hemos llegado a tener ocasiones y a mejorar nuestro juego. Rubén nos pide que tiremos a puerta y así lo iremos haciendo siempre que podamos.





Aunque sea con dos goles nada más, ¿cómo llevas lo de ser el máximo anotador del equipo en estos momentos?

Personalmente es positivo pero lo que más me gusta es que cuente para el equipo, que aporte puntos en la clasificación, que nos valen de mucho. Cuando hice el otro gol ante el Coruxo también sumamos tres puntos y eso es lo que más ilusión me hace siempre.





Has participado bastante esta temporada (12 partidos y 704 minutos en Liga). ¿Qué sensaciones te dejan estas estadísticas?

Me considero una persona ambiciosa y soy bastante autocrítico con mis actuaciones, por lo que creo que puedo dar mucho más de mí pero son situaciones colectivas en un deporte de equipo. Todos tenemos que dar algo más en el plano personal para que el colectivo salga beneficiado.





¿Consideras que podrías ofrecer un mejor nivel en categorías superiores, donde el estado de los terrenos de juego es mejor y el propio estilo del fútbol no permite tanto contacto ni faltas?

Bueno, puede ser o no. Es cuestión de estar en un momento determinado en un sitio. La realidad es que estoy con el Deportivo en Segunda B. Me hace mucha ilusión este proyecto, en esta categoría, y el objetivo que tiene el club es ascender. Mi juego es bueno con espacios y en campos en condiciones buenas subiría pero la realidad es la que es y tengo que hacerme fuerte donde sea.





Tus dos goles han llegado en el estadio de Riazor...

Es obvio que la calidad de uno sube si el terreno de juego es bueno, como el de Riazor y en casa es diferente pero soy un jugador al que no le gustan las excusas. Creo que tengo nivel, independientemente de las circunstancias.





¿Consideras factible que el Deportivo rubrique un pleno de triunfos en los cuatro encuentros que restan de primera fase liguera?

Es complicado, eso no lo voy a negar, pero creo que estamos capacitados y en mi humilde opinión creo que lo vamos a conseguir.





¿Cómo ves el próximo duelo del sábado ante el Racing de Ferrol?

Complicado porque, como he dicho antes, los puntos que restan son importantísimos para todos los clubes. Tenemos que pensar única y exclusivamente en este partido, independientemente de lo que nos llegará después. Es el primer objetivo de todo lo que nos resta.





¿Conoces al nuevo entrenador racinguista, Cristóbal Parralo?

La verdad es que no, no he coincidido con él hasta el momento. El míster nos ha comentado que le ha aportado dinamismo al Racing pero lo que digo yo es que lo que más importa es nuestro propio compromiso, el grado de concentración que demostremos. Tenemos que cuidar los detalles y a partir de ahí tendremos más opciones. Será complicado que ellos ganen si estamos al cien por ciento.





En A Malata solo han sumado de tres en tres en una de las seis ocasiones este curso en Liga. ¿Os da más moral este dato?

Bueno, ya sabes como es el fútbol. A veces los resultados no obedecen a los méritos que haces sobre el terreno de juego durante un partido. A pesar de sus resultados negativos tenemos que salir con la conciencia de ganar, muy mentalizados para obtener un buen resultado.





¿Cómo es tu relación con Rubén de la Barrera y qué quiere de ti en cada partido?

No tenía el gusto de conocerlo antes pero ahora que es mi entrenador estoy muy contento con él porque es muy cercano. Por lo menos así lo he notado yo, y eso influye en mejorar mi rendimiento.





¿En qué incide para que seas un futbolista más completo?

Se fija mucho en los perfiles, le gusta que parta de bandas para desequilibrar desde los costados y en eso intento centrarme para crear más desequilibrio.





¿Qué sensaciones te han dejado los nuevos en incorporarse al club, Rayco y Villares?

Son compañeros que nos están aportando mucho. Me siento identificado con ellos porque vienen de la cantera, de una dinámica de filial, como yo; me siento reflejado en ellos y sé las ganas y la ilusión que tienen por llegar al primer equipo y por poder hacerlo bien en el Deportivo.





¿Qué objetivo te marcas hasta fin de curso en el plano individual y colectivo?

Todo pasa por meter goles y sumar muchos puntos.