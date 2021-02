El PP denuncia que todavía no haya un borrador para el segundo Presco ni para los convenios

El grupo municipal del Partido Popular denunciaba ayer que todavía no se haya consensuado un modificativo para los convenios nominativos con las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad y también que todavía no haya un borrador del que será el segundo plan de rescate (y que sucederá al actual Presco).





La portavoz municipal de los populares, Rosa Gallego, apuntaba a que la decisión de no negociar un nuevo presupuesto “en el peor momento sanitario, social y económico”, hace que tanto el futuro nuevo Presco, como los propios convenios se tengan que sacar adelante “vía modificativos”. Además, Gallego incidía en que las actuales cuentas del Ayuntamiento están hechas sin tener en cuenta la pandemia, al haberse negociado hace más de un año.





La portavoz del PP apelaba a que la promesa del Gobierno municipal era tener listo ese borrador para los convenios este mismo mes, algo que todavía no han hecho. Por esto, Gallego recordaba que las entidades que se encuentran ahora mismo sin estos convenios son algunas que prestan servicios clave durante la pandemia, como Cáritas, Padre Rubinos o el Banco de Alimentos, entre otras muchas.





Sobre el plan de rescate, recordaba que se aprobó por unanimidad, tras el apoyo de todos los partidos que conformaban en aquel momento la corporación municipal, algo que los populares esperan que vuelva a ocurrir. No obstante, Gallego apelaba ayer a la mejora de este plan de ayudas, ya que con el anterior, aunque “se aprobó bastante pronto”, las ayudas “llegaron muy tarde”. “Es más, a día de hoy, no sabemos el estado de ejecución”, indicaba la portavoz del PP, “no sabemos si se han pagado o no se han pagado todas, pensamos que no, por eso no nos lo dan”, añadía.





Sobre estos retrasos, indicaba también que fueron los propios hosteleros y comercios los que se quejaron públicamente de la tardanza en el cobro.





Gallego volvía a poner sobre la mesa el “apoyo” de su grupo para los planes de rescate, pero recordaba también la necesidad de que el Ejecutivo municipal se apresure, ya que, al tratarse de un modificativo, tendrá que volverse a someter el acuerdo plenario, previa convocatoria de la corporación. Además, señalaba que se deberán de tener en cuenta las peticiones de los hosteleros, como la ventanilla administrativa única.





Dispendio

Mientras tanto, la concejala popular señalaba que, sin tener ni siquiera este borrador de un rescate que es urgente, “la alcaldesa se dio mucha prisa en colocar una escultura de una sardina en la plaza de España, para eso llegó a tiempo al Carnaval”, decía.





“48.000 euros para colocar una escultura, pero creo que no puede ser una prioridad para un Gobierno municipal, ahora mismo, colocar nada en ninguna plaza”, indicaba, al tiempo que añadía que “lo primero que hay que hacer, la prioridad, tiene que ser ayudar a quienes lo están pasando mal”, concluía Gallego.