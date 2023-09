Las respuestas de Alba Martínez, psicóloga, ante las preguntas de los lectores

La psicóloga Alba Martínez respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. Estudió Psicología General Sanitaria y posteriormente un Máster en Psicoterapia con EMDR.

Desde adolescente Alba Martínez tenía claro que quería dedicarse a la rama clínica de la Psicología. Cuando descubrió la Psicoterapia con EMDR, hace ya más de 5 años, tuvo todavía más claro la forma en la que quería mirar al paciente. Se trata de una terapia que goza de evidencia para una amplia gama de problemas que tratan en el centro de psicología, como pueden ser los problemas relacionados con la ansiedad y ataques de pánico, depresión, trastornos alimentarios, trastornos psicosomáticos, o disociación, entre otros. Aunque no es el único enfoque con el que trabaja, Alba considera que es una forma muy bonita y compasiva de entender al paciente.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Cómo sé si tengo que ir a un psicólogo o a un psiquiatra?

Acudir a uno u otro no es sinónimo de mayor gravedad o levedad del problema. Ambos están capacitados para diagnosticar e intervenir pero lo hacen desde enfoques diferentes. Mientras que el psiquiatra utiliza una mirada más biológica, el psicólogo lo hace desde una visión más emocional y relacional. Si tienes dudas, lo mejor es que puedas consultar con tu médico de cabecera tu caso concreto para una primera orientación.



Niño de seis años irritable, enfadado, grita, pega, etc. Murió el abuelo hace siete meses.

Si has notado que las conductas han empezado a manifestarse después del fallecimiento del abuelo, es una señal para apoyar su estado emocional. Con esa edad, es importante ayudarlos a expresar aquello a lo que no pueden ponerle palabras. Por eso, te aconsejo que le ayudes a expresar el malestar desde una forma regulada, como por ejemplo: revisar fotos del abuelo con él, utilizar el dibujo o el juego simbólico, hacer un collage,etc.

Persona de 87 años que perdió algo de movilidad tras ser una persona muy activa. Ahora llora y se emociona por cualquier cosa. ¿Es preocupante?

Tu allegada está viviendo una reorganización en su día a día en el que es totalmente normal que surja la tristeza. Si esta persiste o aumenta su frecuencia y/o intensidad con el paso del tiempo, es importante que busquéis ayuda profesional para poder abordarlo. Podéis ayudarla hablando con ella acerca de cómo se siente con este cambio, o simplemente saber que necesita.



Tras la pandemia a veces me da agobio estar en medio de ambientes con mucha gente. ¿Qué debo hacer?

Aunque tu cabeza sepa que el estado de alarma ya pasó, el cuerpo ha estado conectado a niveles muy elevados de estrés y ansiedad que se pueden volver a disparar ante situaciones asociadas a la pandemia. Trabaja más en tus sensaciones corporales y en señales de calma y enraizamiento al aquí y ahora del cuerpo. Si no eres capaz, no tienes por qué hacerlo solo/a, ya que existen terapias como la EMDR (terapia de Desensibilización y Reprocesamiento mediante Movimientos Oculares) que puede ayudarte con dicho malestar.



¿Hay algún truco para controlar un inicio de un episodio de ansiedad?

Existen técnicas cognitivo-conductuales que nos pueden ayudar, por ejemplo: Contar hacia atrás de tres en tres, técnicas de enraizamiento al aquí y ahora o respiraciones profundas. Sin embargo, recuerda que la ansiedad aparece cuando hay emociones o conflictos internos sin resolver y que no va a desaparecer hasta que eso se solucione.

¿Cuándo hay que hacer terapia y cómo es una terapia?

Se recomienda ir al psicólogo/a cuando no nos encontramos bien con nosotros/as mismos/as, cuando hay un problema que persiste e interfiere en nuestra calidad de vida, o cuando no podemos manejar nuestras emociones y esto nos limita. Dependiendo del motivo de consulta, se recomienda buscar a un experto/a en el problema. El proceso terapéutico engloba diferentes pasos: Evaluación de la problemática y explicación, plan de tratamiento, intervención psicológica, seguimiento y alta.



Adolescente que está cambiando de repente y usa más ropa floja. ¿Es una etapa más o puede estar pasando algo con su cuerpo?

Usar ropa floja no tiene porque denotar problemas de imagen corporal. No obstante, como la adolescencia es una etapa de cambios físicos muy importante, te animo enormemente a que preguntes a tu allegado/a como se encuentra con estos cambios y con su imagen corporal. Así, además de prevenir, podrás brindarle ayuda si lo necesita.

Joven que miente de forma habitual y con cosas que ni siquiera son importantes, ¿por qué lo hace?

Los motivos pueden ser muchos. Lo importante es rastrear la función que tiene y no quedarnos en la mentira como tal. Entender los motivos que le llevan a una persona a mentir puede ser de gran ayuda para resolver el problema.

Cuido y ayudo a mi madre que tiene un pequeño grado de dependencia, y aunque la adoro, a veces necesito un respiro. ¿Cómo le digo que tiene que darme un poco de aire sin que eso le suponga a ella ansiedad o agobio?

Nuestro autocuidado es una parte esencial de nuestro bienestar. Te animo a hablar de cómo te estás sintiendo con ella y que juntas podáis empezar por períodos cortos de tiempo y ver cómo os sentís. También puedes aprovechar los momentos en los que otra persona pueda ayudarla. Por otra parte, es importante que entiendas que la ansiedad o el agobio es algo que le pertenece a ella y no es tuyo.



Tenemos un hijo de tres años y con la llegada de su hermano pasó de ser un niño modélico a portarse mal en casa, pero también en la guardería. ¿qué podemos hacer?

Es importante involucrar al hermano mayor desde el principio, lo cual no significa dotarlo de responsabilidades que no le corresponden. También se recomienda compaginar momentos familiares con momentos de actividad con el hermano mayor. Acompañar sus emociones y dar palabras de seguridad es algo que ayuda a calmar al pequeño. También podéis utilizar el cariño físico para regular. No obstante, si la problemática persiste es importante que podáis consultar con un especialista infanto-juvenil.