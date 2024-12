La firma Rigido celebra su cuarta Pop Up en A Coruña: joyas únicas con esencia

Este viernes 6 de diciembre, la firma de joyería unisex Rigido inaugura su cuarta Pop Up en A Coruña, consolidándose como un evento imprescindible en la agenda navideña de la ciudad. La ubicación de esta tienda efímera será el número 57 de Linares Rivas, y estará abierta al público desde las 18:30 hasta las 22:00. La Pop Up permanecerá operativa hasta el 5 de enero, ofreciendo la oportunidad de descubrir y adquirir las creaciones de esta marca que ha redefinido el concepto de joyería contemporánea.

Aunque Rigido trabaja habitualmente bajo demanda, en este espacio temporal los asistentes podrán disfrutar de la exclusividad de probarse y comprar directamente las piezas en stock. Entre las propuestas disponibles se encuentra la más reciente colección de la marca, que refleja a la perfección su moderno diseño.

La Pop Up no solo será un espacio para descubrir las piezas únicas de Rígido. Cervezas Alhambra, como en años anteriores, será uno de los patrocinadores del evento, aportando un toque especial a la inauguración. Además, los asistentes podrán disfrutar de detalles dulces de Goloso y otras sorpresas. “Estamos muy contentos de poder repetir, la Pop Up siempre tiene muy buena acogida. A partir del viernes, estaremos encantados de recibir a todo aquel que quiera hacernos una visita y descubrir nuestras piezas”, afirman Carla Barral y Javier González, fundadores de Rigido.

Rígido: Artesanía moderna con alma gallega

Nacida en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, Rigido es la visión conjunta de dos emprendedores que apostaron por una joyería sostenible, moderna y artesanal. Desde su base en A Coruña, la marca crea piezas que combinan la durabilidad de los materiales con un diseño minimalista y atemporal, ideal para cualquier género.

A pesar del desafío que supuso lanzar su primera colección apenas un mes antes del confinamiento, Rigido ha sabido adaptarse y crecer, convirtiéndose en un referente en la joyería contemporánea.