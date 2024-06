Torres dice que el acuerdo sobre los menores migrantes no acompañados está en el “tejado” del PP

La decisión para modificar la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados está en el “tejado” del Partido Popular (PP), dijo ayer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.



Torres aseguró que tras el acuerdo entre los gobiernos central y regional esperaba del PP “más que un ataque, un esfuerzo” para que se apruebe el texto. El ministro insistió en que el texto básico se acordó entre los gobiernos central y regional y ahora “el apoyo del PP lo tiene que recabar el Gobierno de Canarias, cuyo vicepresidente es del PP. Desde el principio hemos sido muy claros en esto, porque teníamos nuestras dudas”, aseveró.



Ángel Víctor Torres señaló que conoce bien Canarias y tanto como ministro como coordinador de la comisión interministarial de inmigración, sabe que Ceuta, Melilla y Canarias tienen una situación con los menores migrantes solos que hace “imposible” la gestión de los territorios.



En Canarias hay unos 6.000 menores migrantes solos y el ministro subrayó que la situación “exige y demanda” medidas “cuanto antes”, y por ello puso en valor que tras “muchos” meses de negociaciones los gobiernos central y regional cerrasen un acuerdo básico, algo que no se había logrado en los 30 años anteriores, añadió.



El ministro aseveró que fue “tremendamente complicado” el acuerdo, que llegó tras muchas reuniones de los servicios jurídicos, e hizo hincapié en que una vez se cumplió la primera fase ahora toca la segunda, el apoyo parlamentario, y la tercera, llevarlo a las Cortes, para aprobarlo.



“Y si lo tenemos hoy, mejor que mañana” el apoyo del PP al documento básico, “o al menos la manifestación del apoyo, podremos tener” la modificación legislativa antes de agosto.



Ángel Víctor Torres señaló que en ese documento básico se habla de financiación “suficiente y necesaria” para llevar a cabo los traslados”. Para el ministro es “importantísimo” que el PP se manifieste “cuanto antes”, en algo que a su juicio es la “solución definitiva” que pasa por una modificación legislativa.

Cuestión de Estado



Recordó Ángel Víctor Torres que en 2018 se hizo un real decreto cuando había presión en Andalucía, e incluso, agregó, se dio una aportación económica suplementaria, pero no funcionó porque era una solidaridad “voluntaria, y ahora hablamos de solidaridad obligatoria, algo que se puede conseguir con una modificación legislativa”.



Para llevarla a cabo hay que aprobarla en las Cortes, algo para lo que es “imprescindible” el PP tanto por el número de diputados, ya que es mayoría absoluta en el Senado, como porque se trata de una cuestión de Estado, como porque el PP gobierna en la mayoría de las comunidades, entre ellas Ceuta, Melilla y Canarias.



Torres puso en valor que el presidente canario, Fernando Clavijo (CC) y él, trabajaron con “absoluta” lealtad y “todos” los pasos se dieron de acuerdo. El acuerdo se entregó al vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP) que se preguntó qué sentido tiene que el PP no apoye el texto si los dos gobiernos están de acuerdo, y por ello no entendería que el PP dijese que no a algo que es “fundamental” para Ceuta, Melilla y Canarias.