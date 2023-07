Siete de las diez últimas víctimas de violencia machista no estaban registradas en el sistema VioGén

La Mesa de Evaluación y Seguimiento de los Casos Letales de Violencia de Género examinó ayer de forma pormenorizada las circunstancias de los últimos diez asesinatos machistas registrados en España con el objetivo de analizar las actuaciones llevadas a cabo en cada caso. Siete de las diez últimas fallecidas no estaban en el sistema VioGén de protección a las víctimas.



En la reunión, celebrada por videoconferencia participaron responsables del Sistema VioGén y distintos mandos de las unidades especializadas de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra.

La Mesa analizó los diez asesinatos de violencia de género registrados desde que este órgano celebró su última reunión, el pasado 26 de mayo de 2023. De las diez víctimas, solo tres estaban registradas en el Sistema VioGén, y los responsables de los cuerpos policiales encargados de su protección explicaron al resto de los miembros de la Mesa de Evaluación las circunstancias de cada caso concreto.



Respecto de las siete víctimas que no estaban registradas en VioGén, mandos de los cuerpos policiales competentes para investigar el crimen según su lugar de comisión informaron de los avances de las indagaciones puestas en marcha tras cometerse los asesinatos.

Experiencia positiva



Este organismo se creó mediante la Instrucción 1/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad como consecuencia de la valoración positiva que tuvo la reunión en enero un grupo de trabajo policial para analizar cada uno de los asesinatos machistas perpetrados en 2022 para obtener mejoras en la prevención.



Aquella sesión fue una iniciativa del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y dio lugar a la creación de un protocolo de comunicación para alertar a las víctimas si sus agresores son reincidentes, un refuerzo de las medidas de prevención ante el riesgo de estos agresores persistentes o mecanismos de verificación policial del cumplimiento de las medidas judiciales de protección dictadas contra ellos.

Silencio en Valencia



En este contexto, y tras el último asesinato cometido en Antella (Valencia), ayer las principales instituciones de la Comunidad Valenciana (Consell, Diputación y ayuntamientos de la provincia) guardaron tres minutos de silencio y pidieron unidad y evitar la “confrontación política tras el suceso incidiendo en que “si no nombramos la violencia machista, no podremos combatirla”, manifestó la directora del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such.



En la concentración que tuvo lugar ante el Palau de la Generalitat, todos los grupos secundaron la protesta salvo Vox, que ya hizo lo mismo este lunes en la concentración ante Les Corts. Por su parte el Ayuntamiento de Valencia convocó un minuto de silencio al que se unió el grupo de Vox en el consistorio debido a la marcada ausencia de una pancarta con un lema de condena de la violencia de género.



En respuesta a la no presencia de pancarta, desde el PP municipal argumentaron que el minuto de silencio “solo se hace con pancarta si la víctima es de la ciudad”, según, han dicho, “el protocolo aprobado por Compromís y PSOE en 2020”.