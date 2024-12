La reina reclama un trabajo de calidad para las personas con discapacidad

La reina Letizia reclamó este martes un trabajo “de calidad y decente” para las personas con discapacidad y recordó que deben tener acceso en las mismas condiciones de equidad a servicios, productos y bienes.

La reina clausuró el acto institucional por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que este año puso el foco en el compromiso que tienen las empresas con la accesibilidad universal, acompañada de la vicepresidenta Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.



“Estamos hablando de disminuir vulnerabilidades, de derechos fundamentales y de derechos humanos, de respeto y de cumplir la ley”, aseveró doña Letizia ante un auditorio que reunió a empresarios, sindicatos, asociaciones de la discapacidad y otras instituciones, ante el que abogó por incrementar su participación activa en el mercado de trabajo.



La reina incidió en la importancia de haber reunido bajo el mismo techo, en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, a todos los sectores para debatir “cómo extender los derechos de las personas con discapacidad” y dijo que “la accesibilidad es un presupuesto irrenunciable para garantizar la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad”.

“Las personas con discapacidad deben tener acceso al trabajo de calidad y decente y deben tener acceso en las mismas condiciones de equidad a servicios, productos y bienes”, defendió.



La reina puso el broche al acto con la petición a los medios de comunicación de que no hagan discursos de la superación, ni hablen como héroes de las personas con discapacidad: “Es clave para que comprendan que tienen derecho a vivir sus propias vidas”.

En el acto, el ministro Pablo Bustinduy, reclamó el apoyo de todos los grupos para sacar adelante la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia que haga realidad los cambios en el artículo 49 de la Constitución.



A la llegada al acto, el responsable de Derechos Sociales lamentó que el Consejo de Ministros no la aprobase este martes, coincidiendo con Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Desgraciadamente no ha podido ser así porque la tramitación dentro del Gobierno va más despacio de lo que a mí me gustaría, pero estoy convencido de que, al igual que sucedió con la reforma constitucional y con la ley ELA, el absoluto consenso social sobre está materia se impondrá sobre cualquier duda de planteamiento por parte de los actores políticos o cualquier intento de bloqueo”.



Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lamentó que la tasa de actividad de las personas con discapacidad sea solo del 35%. “El reto es mayúsculo, es la mitad de la tasa de la población general”. “Hay que remover los obstáculos para que la igualdad sea efectiva”, señaló Díaz.