La OMS insiste en la necesidad de estar ya preparados ante la próxima pandemia: "No podemos dar largas al asunto"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a los países a no demorar más la aprobación del tratado internacional para estar preparados ante futuras pandemias.

"No podemos dar largas al asunto. Si no hacemos los cambios necesarios, ¿quién los hará? Y si no los hacemos ahora, ¿cuándo? Cuando la próxima pandemia llame a la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de forma decisiva, colectiva y equitativa", ha defendido Tedros durante su intervención este lunes en la Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza).

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas ha alertado de que, pese a que ya acabado la emergencia internacional por la COVID-19, aún "sigue existiendo la amenaza de que aparezca otra variante que provoque nuevas oleadas de enfermedad y muerte".

Igualmente, ha avisado de que "sigue existiendo la amenaza de que aparezca otro patógeno con un potencial aún más mortífero". "Y las pandemias están lejos de ser la única amenaza a la que nos enfrentamos", ha añadido al respecto.

Por ello, ha insistido ante todos los Estados miembro de la OMS de la necesidad de tener un mecanismo de preparación ante pandemias: "En un mundo de crisis superpuestas y convergentes, una arquitectura eficaz de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias debe abordar emergencias de todo tipo".

Tedros considera que la Reunión de Alto Nivel sobre Preparación y Respuesta ante Pandemias que se celebrará este año podría ser "una valiosa oportunidad para que los líderes tracen un camino claro hacia ese futuro".

"Necesitamos un compromiso generacional de que no volveremos al viejo ciclo de pánico y negligencia que dejó vulnerable a nuestro mundo, sino que avanzaremos con un compromiso compartido para hacer frente a amenazas compartidas con una respuesta compartida. Por eso decimos que la pandemia es un compromiso generacional: un compromiso de esta generación es importante porque esta generación experimentó lo terrible que puede ser un pequeño virus", ha argumentado el director general de la OMS.

Así, y en conclusión, ha pedido a todos los Estados miembro que "participen de forma constructiva y urgente en las negociaciones sobre el acuerdo relativo a la pandemia" así como en la actualización del Reglamento Sanitario Internacional, para que "el mundo no tenga que enfrentarse nunca más a la devastación de una pandemia como la de COVID-19".