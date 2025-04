Las eléctricas tienen de plazo hasta esta tarde para entregar sus datos al Gobierno

El Gobierno ha dado de plazo hasta esta tarde a las compañías eléctricas para que entreguen los datos sobre las circunstancias del apagón recogidos por los centros de control dependientes de ellas, una información que analizará hoy mismo el comité creado para identificar las causas del corte generalizado de suministro que afectó el lunes a la España peninsular.

Según ha explicado la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en una entrevista concedida a RTVE, desde la tarde del lunes "se les está pidiendo a los centros de control que dependen de los generadores eléctricos que envíen al Gobierno y al operador (Red Eléctrica) todos los datos de telemetría y registros" para identificar "qué falló exactamente".

Corredor ha señalado que Red Eléctrica ya ha facilitado esos detalles al Ejecutivo y ahora espera los datos de los centros de control de las eléctricas.

Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado que toda esa información empezará a ser analizada esta misma tarde por la comisión creada para investigar las causas del apagón.

Según Aagesen, la comisión ya ha recibido información pero es todavía "parcial".

Aunque el plazo fijado por el Gobierno concluye esta tarde, la ministra se ha mostrado flexible. "Entiendo que, si hoy por la tarde no nos pueden hacer llegar la información, será en los próximos días", ha apuntado.

La comisión, que celebra esta tarde su primera reunión, estará integrada por Presidencia del Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional; el Ministerio de Defensa, a través del CNI; el Estado Mayor; el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CSIC y la Oficina de Coordinación Cibernética; el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, también a través de Seguridad Digital; el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No obstante, según Aagesen, se podría invitar a otros organismos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), operadores privados y representantes internacionales.

Sobre la reunión mantenida el martes con las empresas del sector, Aagesen ha dicho que el espíritu fue de "colaboración máxima".

En ese sentido, la ministra ha planteado incluso la posibilidad de acceder a las instalaciones de las empresas para comprobar si sus equipos funcionan adecuadamente.

En la entrevista concedida a RTVE, la presidenta de Redeia ha insistido en que las instalaciones de energías renovables "no fueron el problema".

Beatriz Corredor ha destacado que hoy mismo el 80 % de la demanda eléctrica se está cubriendo con renovables.

"Hemos superado infinidad de días con una penetración mayor de las renovables", ha recalcado.

A la pregunta de si se ha planteado dimitir, Corredor ha dicho que eso supondría admitir que Red Eléctrica "no ha estado a la altura".

"Soy una persona que asumo siempre las responsabilidades que se me confían al más alto nivel y, honestamente, si yo pensara que no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que la ofrecería (la dimisión)", ha explicado. "Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura", ha precisado.

Según Corredor, Red Eléctrica "ha estado a la altura antes del apagón y durante el apagón y va a estar a la altura ahora".

Aagesen observa un espíritu de "colaboración máxima" en las eléctricas, con las que se reunieron el martes en un encuentro donde les requirieron información para investigar las causas del apagón.

La ministra ha señalado que estas compañías han mostrado la mano tendida y que no contempla un escenario donde no suministren dicha información, en un momento en el que hay un máximo interés de llegar a conocer lo ocurrido para poder tomar las medidas necesarias.

Preguntada por la presidenta de Red Eléctrica y su gestión, Aagesen ha evitado referirse de forma expresa a Beatriz Corredor.

"Respecto a la presidenta de Red Eléctrica y su gestión, quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de su presidenta y sus técnicos y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro", ha dicho la ministra.

Aagesen ha destacado el trabajo de Red Eléctrica, que ha señalado como "constante" y "decidido", que ha permitido que en 24 horas todos los suministros estuvieran repuestos.

En este sentido, ha añadido que a las 04:00 horas de hoy todas las subestaciones estaban disponibles para poder dar suministro a todos los consumidores.

La ministra ha señalado que sería "imprudente" hacer especulaciones sobre la causa y que están volcados en tener certezas y datos.

Aagesen ha apuntado que ya están recibiendo información de las compañías, miles y miles de datos que les están llegando, que han pedido que llegue con la "máxima diligencia", si puede ser desde esta misma tarde.

"No solo es recopilar esa información, sino que parte del equipo de la Administración, nuestros compañeros de Interior, de Defensa, como de Transformación Digital van a acudir a las distintas instalaciones de los operadores para comprobar el buen funcionamiento y comprobar que no haya ningún tipo de ataque recibido por parte de estos operadores", ha señalado.

Respecto al papel de las renovables en el incidente, la ministra ha señalado que Red Eléctrica ubicó la zona, el suroeste, como la zona de esa caída de generación, pero considera que es "precipitado" dar cualquier detalle al respecto hasta que no tengan la información de los operadores.

"El sistema ha funcionado a la perfección con una situación de demanda parecida y con un 'mix' energético parecido, por lo tanto indicar las renovables cuando el sistema ha funcionado a la perfección en el mismo contexto no parece, insisto, lo más adecuado", ha reiterado.

Aagesen ha señalado que ya la presidenta de Red Eléctrica ha apuntado que no es correcto vincular renovables con el fallo, y ha reiterado que van a analizar todos los datos para tener esa auditoría clara antes de hacer cualquier declaración al respecto.