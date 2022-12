El Congreso debatirá la regularización de 500.000 migrantes gracias a una iniciativa legislativa popular

La campaña ‘Esenciales’, que movilizó a 800 organizaciones abanderadas por colectivos y personas migrantes, llevó ayer al Congreso más de 600.000 firmas para que se debata su ley para la regularización de unos 500.000 migrantes, tras conseguir superar las 500.000 firmas necesarias para que su propuesta se convierta en iniciativa legislativa popular. Una vez validadas las firmas por la Junta Electoral Central, la iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria.



Apoyados por varios diputados como Enrique Santiago, Jaume Asens, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC) o Íñigo Errejón (Más País), medio centenar de personas migrantes exigieron frente a la Cámara Baja una regularización extraordinaria. “Ningún ser humano es ilegal; Papeles para todos; Melilla, hermanos, nosotros no olvidamos; La Ley de Extranjería, la vamos a abolir”, fueron algunos de los cánticos de los representantes de ‘Esenciales’, que reclamaron que los diputados debatan “con mucho respeto” tras el trabajo que consiguieron a pie de calle, ya que “las vidas migrantes importan”.

Apoyo de la gente



El medio centenar de personas se situaron frente al Congreso detrás de dos grandes pancartas que señalaban ‘La lucha colectiva nos trae hasta aquí, exigimos la aprobación de la iniciativa’; y ‘Papeles para todos, regularización ya’. Con esta iniciativa, reclamaron que la reforma del reglamento de Extranjería “no es suficiente” y recordaron que en España residen de manera administrativa irregular entre 475.000 y 514.000 personas. Entre ellas hay 125.000 niños y niñas en situación irregular, “con los problemas que eso supone para garantizar los derechos básicos de la infancia”.



La portavoz de la campaña, Edith Espínola destacó que las firmas certifican que tienen “el apoyo” de las personas, por lo que su petición “es justa, necesaria y sobre todo posible”. “Este esfuerzo representa una cadena humana de miles de voluntarios que han recorrido las calles de España para recolectar estas firmas”, dijo Espínola, resaltando que esta ILP está “entre las cinco con más apoyo de la ciudadanía en España” y que “solo una de cada diez iniciativas legislativas populares consiguen más de 500.000 firmas”.



Así, añadió que esta iniciativa “tiene más de 20 mociones de apoyo en distintos ayuntamientos y muchas más ciudades se van a ir sumando”.



“La regularización es necesaria porque hay niños que viven en situación irregular, sin poder criarse en condiciones dignas, es urgente también para las mujeres, porque el 60% de las personas que están en situación irregular son mujeres”, precisó.



“Hay manteros que están perseguidos cada día en la calle, también hay jornaleros que están sufriendo mucho. Tenemos que poner fin a esto, que tiene muchas consecuencias para estas personas que no pueden ni abrir una cuenta bancaria, no pueden trabajar dignamente o no pueden ir a visitar a su familia”, lamentó otro de los portavoces. “No es imposible, solo falta voluntad política”. “Queremos ganar esta batalla y que se debata esta iniciativa en el Congreso”, sentenció.