Los fallos al pedir comida para llevar que pueden costarte caro (y que debes evitar)

La comodidad de pedir comida a domicilio o para llevar se ha convertido en una parte del día a día. Ya sea por falta de tiempo para cocinar, por el antojo de un plato específico o por la simple comodidad de no tener que salir de casa, esta opción es cada vez más popular.

Sin embargo, detrás de este hábito se esconden riesgos para la salud si no se siguen unas normas básicas de seguridad alimentaria. Sin saberlo, cometemos errores comunes que pueden echar a perder una experiencia culinaria placentera.

Dejar la comida fuera demasiado tiempo

Uno de los fallos más frecuentes, y a menudo el más peligroso, es dejar la comida a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado. Los alimentos perecederos, incluyendo las sobras y la comida para llevar, no deben permanecer sin refrigerar por más de dos horas. Este periodo se reduce a una hora si la temperatura ambiente supera los 32°C.

Entre los 4°C y los 60°C, conocida como la "zona de peligro", bacterias como E. coli y Salmonella se multiplican rápidamente. Si la comida se deja fuera durante más tiempo, debe desecharse. Algunas bacterias, como el Bacillus cereus que se encuentra en granos y arroz cocidos, producen toxinas que pueden sobrevivir incluso al recalentamiento.

Dejar la comida fuera durante toda la noche representa un riesgo considerable para la salud, pudiendo ocasionar enfermedades graves transmitidas por alimentos. Incluso si la comida tiene buen aspecto y huele bien, puede albergar bacterias dañinas.

Es importante tener en cuenta que el tiempo de dos horas empieza a contar tan pronto como la temperatura de la comida caliente desciende por debajo de los 60°C, lo que suele ocurrir durante el trayecto en coche hasta casa. Recalentar la comida para llevar inmediatamente al llegar puede "resetear" este límite de tiempo.

Para garantizar la seguridad, es fundamental refrigerar los alimentos perecederos dentro de las dos horas siguientes a su cocinado o compra, asegurándose de que el frigorífico esté a una temperatura de 4°C o inferior. En días calurosos, con temperaturas superiores a 32°C, este plazo se reduce a una hora. Una bacteria particularmente problemática es el Staphylococcus aureus, que prolifera rápidamente en la zona de peligro y produce toxinas resistentes al calor que no se eliminan al recalentar.

Por todo ello, se recomienda refrigerar la comida en un plazo máximo de dos horas tras recibirla, o de una hora si la temperatura ambiente es elevada. Si se prevé un retraso en la refrigeración, es aconsejable utilizar una nevera portátil con bolsas de hielo.

No recalentar los alimentos correctamente

Otro error común es no recalentar la comida a la temperatura adecuada. Los microondas pueden calentar los alimentos de forma desigual, dejando zonas frías donde las bacterias podrían sobrevivir. Esto es especialmente relevante para carnes y alimentos ricos en almidón.

Es fundamental recalentar la comida para llevar y las sobras hasta una temperatura interna mínima de 74°C o hasta que estén bien calientes y humeantes. Se recomienda utilizar un termómetro de cocina para verificar la temperatura.

Para asegurar un calentamiento uniforme, es aconsejable remover o girar los alimentos durante el proceso de recalentamiento, ya sea en el microondas o en la sartén. Recalentar los alimentos hasta que estén humeantes en toda su masa es clave para eliminar las bacterias dañinas que puedan haber proliferado.

Los aparatos de cocción lenta no son recomendables para recalentar sobras, ya que el lento aumento de la temperatura puede favorecer el crecimiento bacteriano. Muchas personas confían en la sensación de que la comida está caliente al tacto como indicador de seguridad, pero esto puede no ser suficiente para eliminar todas las bacterias. La temperatura interna de 74°C es el estándar de seguridad.

Existe la creencia errónea de que el microondas por sí solo mata las bacterias, pero es el calor generado lo que lo hace, y un calentamiento desigual puede anular este efecto. Por lo tanto, se insiste en emplear el termómetro de cocina para garantizar que las sobras alcancen la temperatura interna de 74°C. También se debe remover o girar la comida durante el calentamiento en el microondas. Las salsas, sopas y guisos deben llevarse a ebullición.

Esperar demasiado para consumir las sobras

Las sobras tienen una vida útil limitada y deben consumirse en un plazo de 3 a 4 días. Incluso en el frigorífico, las bacterias pueden seguir creciendo. Después de cuatro días, bacterias dañinas como la Listeria o el Staphylococcus aureus pueden alcanzar niveles que causan enfermedades.

Es crucial desechar las sobras que muestren signos evidentes de deterioro, como mal olor o moho. Sin embargo, algunas bacterias dañinas no alteran el sabor, el olor o la apariencia de los alimentos. Etiquetar los recipientes con la fecha en la que deben desecharse ayuda a controlar el tiempo que las sobras han estado en el frigorífico.

Algunas sobras pueden congelarse antes de que transcurran los 3 o 4 días para un almacenamiento más prolongado (de 3 a 4 meses para una calidad óptima). Es importante etiquetarlas con la fecha de congelación. La congelación ralentiza pero no elimina las bacterias.

Las sobras congeladas deben descongelarse de forma segura en el frigorífico, en agua fría o en el microondas. No se deben descongelar a temperatura ambiente. Si bien este proceso prolonga la vida útil de las sobras, no es una solución permanente y no elimina la necesidad de prácticas de manipulación seguras después de la descongelación.

Por otro lado, la "prueba del olfato" no es un indicador fiable de la seguridad alimentaria. Pueden existir niveles peligrosos de bacterias sin que haya cambios perceptibles en el olor, el sabor o la apariencia. Por lo tanto, se recomienda consumir las sobras refrigeradas en un plazo de 3 a 4 días.

Es útil etiquetar las sobras con la fecha. En caso de duda, es mejor desecharlas. Las sobras destinadas a un almacenamiento más prolongado deben congelarse dentro del plazo de 3 a 4 días y consumirse en un plazo de 3 a 4 meses para obtener la mejor calidad. Las sobras congeladas deben descongelarse de forma segura.

Recalentar la comida en envases no aptos

No todos los envases de comida para llevar están diseñados para ser recalentados. Algunos pueden liberar sustancias químicas potencialmente dañinas, como microplásticos, ftalatos o BPA, en los alimentos al calentarse. Los alimentos calientes, grasos o ácidos tienen más probabilidades de provocar la liberación de estas sustancias.

Para evitar la contaminación, es aconsejable transferir la comida a recipientes seguros para alimentos, como vidrio o plástico sin BPA, antes de recalentarla. Se debe evitar el uso de plásticos con los números de reciclaje 1, 3, 6 o 7 para calentar. Las opciones más seguras suelen estar etiquetadas con los números 2, 4 y 5.

Envases de vidrio para calentar alimentos I CEDIDA

Incluso los plásticos etiquetados como "aptos para microondas" pueden liberar sustancias químicas al calentarse. La etiqueta de "apto para microondas" solo indica que el plástico no se derretirá.

Recalentar alimentos grasos o ácidos en plástico aumenta el riesgo de contaminación y puede hacer que el plástico se deforme o se derrita. Los envases de plástico de un solo uso y las bandejas de comidas congeladas no están diseñados para ser recalentados.

La comodidad de recalentar en los envases de comida para llevar acarrea riesgos potenciales para la salud que muchos consumidores desconocen. Por lo tanto, siempre se recomienda transferir la comida para llevar a recipientes de vidrio o a recipientes designados como seguros para microondas (buscando los números de reciclaje 2, 4 o 5 y etiquetas como "sin BPA" y "sin ftalatos").

No lavarse las manos antes de comer

Nuestras manos pueden transportar gérmenes que pueden transferirse a los alimentos al comer. Lavarse las manos a fondo con agua y jabón durante al menos 20 segundos es fundamental antes de comer.

Los momentos clave para lavarse las manos incluyen antes de preparar o comer alimentos, después de manipular bolsas y envases de comida para llevar y después de tocar superficies contaminadas. Un lavado de manos adecuado puede prevenir la propagación de infecciones diarreicas y respiratorias.

Se debe usar agua corriente y jabón (líquido a ser posible). Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante de manos con al menos un 60 por ciento de alcohol. Sin embargo, los desinfectantes de manos son menos efectivos cuando las manos están visiblemente sucias o grasas.

Se recomienda lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos I CEDIDA

Lavarse las manos es una práctica de higiene simple pero muy efectiva para prevenir la transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos, aunque a menudo se pasa por alto, especialmente al comer en un ambiente relajado como en casa con comida para llevar.

Incluso si la comida en sí es manipulada de forma segura por el restaurante, la contaminación puede ocurrir en el último paso si las manos no están limpias antes de comer. Por lo tanto, se recomienda hacer del lavado de manos un hábito antes de consumir cualquier comida para llevar.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades sanitarias en España ofrecen diversas recomendaciones para garantizar la seguridad alimentaria al consumir comida para llevar. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) subraya la importancia de la formación del personal manipulador de alimentos, el mantenimiento de la higiene personal, la prevención de la contaminación cruzada, la cocción completa de los productos de origen animal y el mantenimiento de las temperaturas adecuadas de los alimentos.

AESAN también aconseja utilizar envases seguros para alimentos y respetuosos con el medio ambiente, asegurar un cierre adecuado y mantener la higiene durante la recogida y entrega de los pedidos. El tiempo de entrega debe ser lo más breve posible para mantener la temperatura adecuada de los alimentos La información sobre alérgenos debe estar disponible en el momento de la entrega.

El Real Decreto 1086/2020 establece los requisitos básicos en materia de higiene para los establecimientos de comida preparada que venden al por menor, incluyendo el transporte y almacenamiento de los alimentos preparados.

Dos personas manipulan alimentos cumpliendo con medidas de higiene I CEDIDA

Las comidas preparadas para llevar deben elaborarse con la mínima antelación posible al consumo y servirse cuanto antes, a menos que se mantengan a una temperatura igual o superior a 63°C o se congelen o refrigeren.

Las comidas preparadas refrigeradas deben mantenerse a una temperatura interna igual o inferior a 4°C si su vida útil supera las 24 horas, o igual o inferior a 8°C si su vida útil es inferior a 24 horas. La comida preparada recalentada debe alcanzar una temperatura mínima de 74°C en el centro del producto durante al menos 15 segundos. Toda comida preparada recalentada debe servirse o entregarse al consumidor en el menor tiempo posible y desecharse si no se consume; no se puede volver a almacenar ni a recalentar.

Con respecto a Galicia, es la Ley 1/2024, de 11 de enero, la normativa que tiene como objetivo garantizar y proteger la calidad de los productos alimenticios producidos, elaborados o comercializados en la comunidad.

Cifras seguras para manipular y almacenar comida

Tipo de Alimento Tiempo Máximo a Temperatura Ambiente (<32°C) Tiempo Máximo a Temperatura Ambiente (>32°C) Tiempo Máximo de Refrigeración Temperatura Mínima de Recalentamiento Todos los perecederos 2 horas 1 hora 3-4 días 74°C Comida caliente para llevar 2 horas 1 hora 3-4 días 74°C Comida fría para llevar 2 horas 1 hora 3-4 días N/A Sobras 2 horas 1 hora 3-4 días 74°C

Consumir comida para llevar es una práctica cada vez más habitual, pero no por ello debemos descuidar la seguridad alimentaria. Los errores más comunes, como dejar la comida fuera demasiado tiempo, no recalentar correctamente, esperar demasiado para consumir las sobras, usar envases inadecuados o no lavarse las manos, pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud.

Es fundamental recordar la regla de las dos horas para la refrigeración, la importancia de alcanzar una temperatura interna de 74°C al recalentar, la vida útil limitada de las sobras y la necesidad de utilizar recipientes seguros.

Si se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y se adoptan hábitos de higiene sencillos como lavarse las manos antes de comer, se puede disfrutar de la comodidad de la comida para llevar sin poner en riesgo la salud. La prevención es la mejor herramienta para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, así que seguir estos consejos harán de una experiencia gastronómica un acontecimiento seguro y placentero.