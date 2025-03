Día Mundial de la Endometriosis: el dolor insostenible de una enfermedad invisible

Cada mes, más de 2.000 millones de personas en el mundo menstrúan. Se estima que aproximadamente un tercio de ellas sufren dolores muy intensos durante la regla. Lejos de normalizar esta situación, las causas del dolor pueden ser muy diversas. Una de ellas es la endometriosis, una enfermedad que padecen aproximadamente 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo - cerca del 10 % de este grupo poblacional -. Sin embargo, este número podría ser mayor, ya que la media de tiempo de diagnóstico de la afección es de entre 8 y 10 años.



Carmen Salas padece endometriosis. “Fui diagnosticada tarde, sobre los 38 años, después de un período de ansiedad. Nunca había tenido problemas con mi regla y ya tenía dos hijos, pero la menstruación empezó a incapacitarme”, explica Salas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la endometriosis como una afección que se produce cuando células tumorales crecen fuera del útero por razones genéticas, inmunológicas y ambientales. Se trata de una enfermedad crónica que cursa con un dolor intenso durante la menstruación, las relaciones sexuales, al defecar o al orinar y que afecta en gran medida la vida de quien la padece. Además, puede provocar dolor pélvico crónico, distensión abdominal, náuseas, fatiga y, en ocasiones, depresión, ansiedad e infecundidad.



“El dolor pélvico era inaguantable. No podía agacharme. Por ejemplo, poner la lavadora era para mí un esfuerzo sobrehumano. A veces no podía levantarme de la cama y tenía reglas muy abundantes que me generaban fatiga. Si estaba mucho sentada, también era horrible” relata Carmen Salas en pasado, porque “lleva tiempo sin padecer ninguna crisis (episodios incapacitantes de dolor intenso)”.



El inicio, lo recuerda complicado, sin embargo, pronto buscó información y ayuda a través de la asociación de la que ahora forma parte activamente, Querendo . “En un primer momento yo no entendía nada y no concebía que una regla me impidiese llevar a mis hijos al colegio. Nunca había oído hablar de la endometriosis en toda mi vida y me costaba también explicárselo a mi círculo. Con Querendo empiezo a entender un poco lo que es la enfermedad y lo que conlleva” explica Carmen Salas Feijoo.







Desde la asociación Querendo: mulleres con endometriose, que cumple este 2025 diez años de actividad, buscan visibilizar la enfermedad, “ser refugio para otras personas que puedan venir con miedos que nosotras tuvimos” e intentar mejorar la atención sanitaria pública.



“Hay muchas mujeres que sufren dolores de regla incapacitantes desde que comienzan a menstruar, con sangrados excesivos, y esto no es normal. En algunos casos te tratan de exagerada o tomas antiinflamatorios para intentar calmar el dolor y asumir que es algo que te ha tocado y debes aguantar”, describe Carmen Salas.



Mañana sábado 15 de marzo, Querendo organiza en Ferrol una jornada en la que diversos especialistas abordarán la enfermedad de forma multidisciplinar.



“Es necesario prestar atención a la endometriosis desde la psicología, la nutrición, la fisioterapia, etc., porque la es una enfermedad multisistémica que cuando te ataca y te deja tumbada en la cama, sin poder moverte, quiebra todo tu mundo” reclama Salas.

Actualmente no se conocen causas determinantes que originan la endometriosis y tampoco se dispone de un tratamiento que la cure, por lo que el objetivo suele ser aliviar los síntomas a través de terapias hormonales. “El autocuidado y rodearse de un círculo en el que apoyarse, se contempla como algo fundamental y es algo que queremos fomentar desde la asociación”, concluye Carmen.