La Xunta y el sector abordan en Sada las alternativas para la producción de mejilla

El titular de la Consellería do Mar, Alfonso Villares, ensalzó en el Puerto de Sada “os avances do sector bateeiro na captación de mexilla a través de fórmulas alternativas como as cordas colectoras”, lo que permite complementar el procedente del medio natural, indicaron desde la Xunta.



En su visita al municipio sadense, el conselleiro pudo conocer “os progresos alcanzados” al acercarse a las bateas experimentales de la empresa Proinsa en la ría de Ares y Betanzos.



En este sentido, Villares, que estuvo acompañado por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, y del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, puso en valor el papel del Grupo Proinsa y el desarrollo económico de Sada y de otros ayuntamientos cercanos, del área de A Coruña.



La compañía cuenta con más de cincuenta años de andadura, y en la actualidad gestiona un centenar de unidades de cultivo, con actividad de producción, transformación y comercialización del mejillón, y unos cien puestos de trabajo, un 60% ocupados por mujeres, detallaron desde Mar.



En su intervención, Alfonso Villares destacó que el conocimiento de la captación de semilla “é un proceso fundamental para mellorar a viabilidade e sustentabilidade do sector” y, en esta línea, valoró “moi positivamente” las acciones desarrrolladas en los últimos dos decenios por Proinsa.

‘Long-Lines’

Esto “permitiu coñecer mellor os múltiples factores que teñen incidencia na captación da mexilla a través de ‘long-lines’ como o tempo medio que deben permanecer as cordas na auga para resultar produtivas ou a identificación dos seus depredadores”, detallaron desde Mar.

Unos estudios que, en definitiva, pretenden ser “a base do desenvolvemento dun programa matemático que recolla os efectos dos diferentes elementos que teñen unha influencia relevante na produción de semente de mexillón”, apuntó el conselleiro antes de destacar las investigaciones del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) con el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) e a Universidade de Vigo.



De la misma manera, aplaudió el compromiso y la apuesta de Proinsa por la investigación participando en el ClimeFish de la Unión Europea, al que también se han adherido el Centro Tecnolóxico do Mar- Fundación Cetmar y el Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC.

Energía

Tras su visita a las bateas, el conselleiro se desplazó hasta la nave de redes y la Lonja de Sada para conocer de primera mano el proyecto de modernización de la iluminación de estas instalaciones, impulsada en aras de promover el ahorro energético y reducir el impacto ambiental, de la mano del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur. Una intervención que se suma a la colocación de paneles solares en la cubierta de la lonja y acciones para acondicionar los espacios de la Confraría de Pescadores de Sada.



Con este encuentro, el titular de la Consellería de Mar trata de consolidar la ronda de contactos periódicos de su departamento con las cofradías y asociaciones, para conocer “as necesidades dos profesionais que as integran e buscar solucións adaptadas a cada zona” de Galicia.