Sadamaioría recurre en los tribunales la estructura y los sueldos del nuevo Gobierno

Sadamaioría, la organización del exalcalde Benito Portela, interpuso en los Juzgados de A Coruña un recurso contencioso contra el Gobierno de María Nogareda. "Tanto no relativo ao decreto da Alcaldía de Sada de composición do goberno e adicacións, como dos acordos plenarios de 24 de novembro e 29 de decembro, de réxime de adicacións, retribucións e compatibilidades de dito goberno tránsfuga" al considerar que vulneran el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local al atribuir "adicacións, delegacións e retribucións a concelleiros tránsfugas", indicaron desde Sadamaioría.





En el caso de María Pardo, que en las elecciones de 2019 concurrió como número dos del PSOE, apuntan incluso a un "claro incumprimento da normativa de incompatibilidades dos funcionarios públicos", apostillaron los de Benito Portela.





"Sadamaioría non pode tolerar pasivamente que concelleiras/os tránsfugas, varios deles expulsados das súas organizacións e outros con expulsións en trámite, que actuaron á marxe e en contra das súas organizacións políticas, teñan adicacións e retribucións que non lle corresponden", continuaron los denunciantes, que entienden que "as decisións e acordos do ‘goberno tránsfuga’ son ilegais e sen amparo legal" y de ahí el escrito presentado en los Juzgados de A Coruña.





Expulsiones

Tanto el PP como el PSOE informaron de la expulsión de los ediles que, habiendo concurrido con sus siglas en los comicios de 2019, desobedecieron sus mandatos al promover la moción de censura contra Portela. Pero tanto los conservadores como los socialistas recurrieron la decisión de sus respectivos comités en Madrid.

En el caso de Alternativa dos Veciños, según insiste la dirección, su expulsión es "definitiva, pero tanto la alcaldesa, María Nogareda, como el edil Breogán Blanco mantienen las siglas, como así se hace constar en cada pleno, y sostienen que AVV incumplió la normativa y no siguió el procedimiento marcada, con lo que rechazan que sean tránsfugas como defiende Sadamaioría.





