Sadamaioría califica de “boicot” la maniobra de la oposición para obstruir las obras del POS

La oposición volvió a unir sus votos para obstaculizar casi cualquier iniciativa del Gobierno de Sadamaioría. Una maniobra que los de Benito Portela califican de “boicot” al impedir la aprobación de obras e inversiones en Sada.



La sesión ordinaria de este mes “deixounos novamente unha imaxe lamentable para quen traballamos por facer desta vila un lugar mellor no que vivir” al obstruir el debate de las obras del POS+. Este año, al ayuntamiento sadense le corresponden más de 845.000 euros del Plan Único de la Diputación de A Coruña.



La oposición –a excepción del BNG, que votó con el Gobierno de Sada– solicitó dejar el asunto sobre la mesa el asunto al considerar incompleto el expediente y que la administración municipal carece de los terrenos para actuar, tanto en el caso de Fontán como en el de As Brañas.



Sin embargo, desde Sadamaoría sostienen que la actuación de PP, Unidos por Sada y PSOE responde únicamente a su empeño por dañar al Gobierno de Portela. “Novamente deixaron de lado os intereses de Sada co obxectivo de danar o traballo do equipo de goberno, e só baixo esa premisa, a dos intereses partidistas, pode explicarseque Unidos por Sada, PP e PSOE bloqueasen a aprobación de investimentos que asumiría a Deputación da Coruña”.



En este sentido, instan a las tres organizaciones a aclarar a los vecinos de Fontán por qué el Ayuntamiento de Sada “non pode arranxar a rúa do Camiño de Ferrer; que lle expliquen á veciñanza que non se poden arranxar as instalacións deportivas do CEIP de Mondego demandadas pola comunidade escolar; que lle expliquen á veciñanza que non se pode construír un aparcamento ó lado da piscina municipal”, en el entorno de As Brañas.

“Sorprendente”

Así lo expresó, a través de un comunicado, Sadamaoiría. Una nota en la que se refieren a cada uno de los integrantes de la oposición, aunque se mostraron especialmente disgustados con la actitud de la única edil del PSOE. “Do partido dos tránsfugas pouco podemos agardar, ó longo do presente mandato amosaron que con tal de atacar a xestión do equipo de goberno están dispostos a danar a imaxe de Sada” y, en cuanto al PP, señalaron que “o historial da súa desastrosa xestión na nosa vila fala por si mesmo”, añadieron los de Portela.



“Con todo, resulta especialmente sorprendente a posición da única concelleira do PSOE”, por la mañana “aplaudía as reflexións do presidente da Deputación da Coruña, Valentín Gonzalez Formoso, para pola tarde paralizar os investimentos procedentes do organismo provincial que gobernan os seus compañeiros de partido”, indicaron en relación a Almudena Pena.



“En Sadamaioría temos claro cal é o proxecto que a nosa vila necesita e seguiremos traballando para acadalo”, apuntaron también desde Sada.