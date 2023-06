Portela urge una entrevista con la Xunta para reactivar la obra del río Maior de Sada

Benito Portela quiere reactivar cuanto antes la actuación del Río Maior. Así, en su primer día como alcalde de este nuevo mandato, envió una carta a la directora xeral de Augas de Galicia, adscrito a la Consellería de Infraestruturas, Teresa María Gutiérrez López, para “retomar o proxecto do río Maior que minimice o impacto das inundacións en Sada”.



“Sen tempo algún que perder –escribió– quero que sexas coñecedora do feito de que redacto esta carta co desexo de afrontar, de xeito inmediato, os retos estratéxicos aos que se enfronta o noso concello e, entre eles, atópase o referido á minoración de riscos de inundación na zona”, en relación a A Lagoa y Cantalarrana.



Asimismo, recuerda que tanto Infraestruturas como el Ayuntamiento de Sada “adquiriramos unha serie de compromisos como consecuencia da subscrición do convenio de colaboración destinado á redacción e financiamento do proxecto a executar na canle do río Maior de Sada, acordo encamiñado a lle pór solución á problemática xerada por dito río no tramo final da súa desembocadura no centro da nosa vila”, añadió Portela.



En este sentido, el mandatario destacó que la redacción del proyecto para la mejora del funcionamiento hidráulico del Maior “recolle como solución máis axeitada a apertura e re-naturalización do tramo urbano de dito río, solución que mesmo aparece recollida no ‘Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (Ciclo 2021/2027)’.



De la misma manera, Portela indica que su objetivo pasa por “reiniciar, o máis axiña posible, este asunto de vital importancia para o noso pobo e, deste xeito, avanzarmos nun proxecto pioneiro en Galicia e, sen dúbida, transformador para a vila de Sada”.



Con la intención de tratar estas cuestiones solicita a Gutiérrez “unha entrevista persoal coa que poidamos retomar este proxecto innovador, necesario e ilusionante”.