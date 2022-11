María Nogareda: “Si nosotros somos ‘golpistas’ ¿Cómo define García Seoane el modo en que él llegó a la alcaldía?"

Con menos de cuatro años de andadura municipal, María Nogareda toma el mando tras la moción de censura contra Benito Portela. Desde el viernes a mediodía ocupa el sillón de la Alcaldía de Sada. Ella gana pero también se coloca en una situación de riesgo a solo seis meses de la primera cita electoral de 2023.

¿Cómo está siendo el día después de la moción de censura que la convirtió en alcaldesa de Sada?

Algo más relajada y digamos que estamos aterrizando.



¿Cuándo y cómo va a ser la reorganización de las áreas?

Desde mañana nos centraremos en ese y otras aspectos, y decidiremos de acuerdo con las indicaciones de los técnicos. La próxima semana tocaría sesión ordinaria pero aún no se ha convocado la comisión informativa. Tenemos que hablar y, a partir de ahí, decidir los términos.

Pero en su cabeza ya tiene una estructura definida de cómo será el Gobierno de Sada.

Tenemos un borrador bastante adelantado pero ahora nos sentaremos a acabar de perfilarlo y, también en este caso, los técnicos municipales realizarán la valoración que corresponda.

¿Entrarán los nueve ediles a integrar el nuevo Gobierno local?

Todos no. Sí habrá representantes de los tres grupos –PP, PSOE y AV– pero no estarán todos.

¿Han tenido en cuenta las consecuencias que la normativa y la jurisprudencia establecen en el supuesto de expulsión de sus partidos y el correlativo pase a la condición de no adscritos?

Hasta el momento no nos han advertido de ningún impedimento en ese aspecto, y cuando sean hechos fehacientes, lo tendremos en consideración, pero lo hemos consultado y no existe problema.



Dicen que se han asesorado, por lo que entiendo que adoptaron esa decisión aún conscientes de las consecuencias.

Sí, y tenemos muy claro que seguiremos adelante, pase lo que pase y sea lo que sea.

Usted insiste en que tiene su profesión y que puede volver cuando quiera, que no da este paso por ocupar un sillón, sino por Sada. Entenderá que a la ciudadanía le resulte chocante, que tiene que haber algo que los lleve a adoptar una decisión así.

Lo hay y lo hemos dicho, aunque a lo mejor sólo hemos hablado de casos concretos siendo el más importante el bloqueo existente, aunque hay otras razones de peso que no hemos hecho públicas y que, para empezar, vamos a trabajar en ellas, para después darlas a conocer. Entiendo que algunas decisiones a la ciudadanía les resulten chocantes pero que tienen que tomarse en política y en cualquier ámbito de la vida. Claro que no todo el mundo tiene determinada información pero el viernes tampoco se nos quiso escuchar esa información.

¿Se refiere a los abucheos?

Eso teníamos claro que iba a ocurrir, que iba a ser así, pero hablaremos a partir de ahora.

Si alguien se mostró especialmente crítico fue el presidente del partido al que usted pertenecía hasta hace unos días, por el que concurrió a las elecciones en 2019 ¿Cómo valora la reacción de Ángel García Seoane?

No voy a valorarlo, pero sí le lanzo una pregunta a esa persona y es que si nosotros somos tránsfugas, golpistas, corruptos y traidores ¿Cómo definiría lo sucedido cuando él llegó a la alcaldía?

¿Cuál es el reto que prioriza y con el que se pondrá esta semana?

Todos y cada uno de los puntos incluidos en la moción.

¿Es consciente de que algunos de esas cuestiones ahora va a ser complicado sacarlas adelante por su situación institucional?

Lo importante es sacarlos del cajón cuanto antes y ponerlos a funcionar porque cuanto antes se empiece, antes se acaba.

En cuanto a su futuro ¿Crearán ustedes un partido independiente para presentarse en 2023?

Nuestra idea es trabajar hasta mayo. Sabemos que hasta entonces la actividad va a ser frenética y en eso nos vamos a centrar.

¿Midieron que con esta moción podían estar ‘lanzando’ la candidatura de Benito Portela en 2023?

Eso estaba decidido y claro. Si dicen que es por eso, es una excusa.