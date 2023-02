María Nogareda convoca para el día 23 la sesión extraordinaria para informar de las expulsiones de PSOE y Alternativa dos Veciños

La alcaldesa sadense, María Nogareda, convocó la sesión extraordinaria solicitada por Sadamaioría y el BNG para el día 23 de febrero a las 22.00, a continuación de la ordinaria, confirmaron desde SM.



En la convocatoria de enero, los ediles de la oposición abandonaron el debate ante la negativa de la alcaldesa de dar cuenta de los escritos de PSOE y de Alternativa dos Veciños informando de la expulsión de sus representantes implicados en la moción de censura contra Benito Portela.



Así, “ante a falta de vergoña dos concelleiros tránsfugas que seguen a utilizar á súa conveniencia as siglas dos partidos que lles expulsaron, Sadamaioria e BNG solicitaron un pleno extraordinario establecendo como puntos da orde do día a toma de coñecemento dos escritos de AV e do PSdeG, o acordo de disolución dos grupos e a resolución do recurso de reposición presentado polo BNG contra os acordos do pleno sobre a compatibilidade de María Pardo”.



La convocatoria remitida por Nogareda “non adxuntaba a documentación do expediente” en relación con este último asunto, ni tampoco los informes, pero la oposición espera que “de unha vez por todas fagan gala da transparencia e ausencia de egos da que presumen e cesen no seu empeño de aferrarse aos partidos aos que xa non representan".