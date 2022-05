El “garage rock” de The Cynics lidera el cartel del Touliña Pop

Nacido en 2017 de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sada y el Kolectivo Touliña, transcurridos cinco años y después de las cancelaciones de las dos últimas ediciones a causa de la crisis sanitaria, la cita vuelve este sábado con más entusiasmo que nunca tras situar el municipio en el mapa de la música independiente, ahora como Asociación Cultural Touliña Pop. Una cita única que “responde plenamente á música e cultura rock & roll en todas as súas variantes; á máis pura, xerminal e independente”, indicaron los organizadores que, como la administración sadense, están convencidos de la idoneidad del evento como acicate sociale y económico, de su capacidad para atraer visitantes a Sada.



Touliña acercará “o espírito da década dos oitenta, cando o municipio atraía a numerosos grupos e supuña un referente do lecer para a comarca” de A Coruña. En esta ocasión, el certamen se celebrará “nunha única xornada” y con la clara intención de ser “a avanzada dos festivais de verán” y de “aproveitar o cambio estacional”, explica Koke Carpente, su organizador, que incide en que lo que se pretende es “eludir a masificación dous eventos do verán”, en tanto es en esos meses cuando el ayuntamiento sadense concentra más actividad, desde la Feira Modernista de Sada hasta las Festas Patronais de Santa María, San Roque e San Mamede.



El Touliña Pop comenzará a las 13:00 en la zona del puerto con una sesión vermú con concierto Los Wavys Gravies, y a las 17.00 en As Delicias, ambientación de calle y sesión de la malagueña Susana Pose Pincha, y a las 19:00, los londinenses MFC Chicken



En la plaza de los Irmáns Suárez Picallo actuarán los madrileños de El Señor que te Molesta (22:00), los italianos The Pewees (23:00), los vaco de Nuevo Catecismo Católico (00:00) y los más esperados, los estadounidenses de The Cynics (01.00).