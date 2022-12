Más de lo mismo

Es lo que tiene. La lluvia ayudó lo suyo, pero A Coruña fue durante toda la jornada de ayer un locura para los conductores, con atascos constantes y el centro de la ciudad colasapda (página 7). Evidentemente influyó mucho las carreras por las compras de última hora para afrontar la Nochebuena y la Navidad, así que la carretera de Baños de Arteixo y Ramón Cajal, por sus centros comerciales, fueron las más afectadas.

Los mercados vuelven a su esplendor con los puestos llenos de marisco (página 8) y total expectación: los camarones, a una media de 150 a 250 euros el kilo, y los santiaguiños, a 250, no tienen rival en Nochebuena; Alternativa dos Veciños apuesta por José María Paz Gago para llegar a María Pita (página 9); Entrevistamos a Miguel Lorenzo, (página 19) concejal del PP y principal opositor de Inés Rey tacha 2022 de año perdido y critica la falta de diálogo y liderazgo de la regidora al tiempo que la acusa de no cumplir con sus compromisos en infraestructuras como el puerto o el Chuac; Miles de familias deciden no cocinar (página 12) de cara a la cena de esta noche y Fin de Año; La última década ha roto los complejos tradicionales hasta convertir el día 24 en una celebración masiva en el ocio nocturno (página 13); El área de A Coruña es la única de Galicia con más de medio millar de casos activos de covid (página 15); La Diputación destina más de un millón de euros a reforzar la seguridad vial (página 16) en la comarca.

Alfonso Rueda recorre Galicia en moto (página 19) para recoger deseos navideños en una felicitación con cameo de Rajoy; Las siete grandes ciudades concentran el 44,7% (página 20) del Producto Interior Bruto; Arrimadas consuma la ruptura en Ciudadanos (página 21) al presentar una lista que entablará batalla con la de Bal; Rusia intenta avanzar en el este de Ucrania (página 22) y se atrinchera en Crimea; El 35% de los consumidores prefiere fijar precios máximos (página 27) a alimentos antes que bajar el IVA; La Policía Nacional detiene a un hombre por matar a su pareja (página 32), de 32 años, en Avilés.

La vuelta al Deportivo de Lucas Pérez al Deportivo, prácticamente descartada (página 33), después de que la propiedad haya decidido no dar luz verde a una operación en la que tanto el club como el punta habían puesto todo de su parte.

Que disfruten de su periódico en papel, con un especial del Eixo Atlántico y, con Natalia Alcayde, que siempre nos ofrece interesantes consejos en su 'Estilo Ideal'

¡Feliz Nochebuena!