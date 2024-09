Más de 5.200 niños participarán este curso en las actividades extraescolares municipales

Con el pistoletazo de inicio del nuevo curso escolar 2024-25, el Ayuntamiento de A Coruña puso en marcha un nuevo programa de actividades para todos los niños matriculados en centros públicos. Serán más de 5.200 los niños que participen este año en ellas.



Así lo confirmó la alcaldesa, Inés Rey, junto al concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, en su visita al CEIP San Francisco Javier, donde les esperaban la directora del colegio, María Victoria Esteban, y la presidenta de la Federación de Anpas, María José Ferreño.



Inés Rey presentó el programa de actividades, en colaboración con la Federación de Anpas, de este periodo lectivo. La oferta se compone por un programa de conciliación, Cóxegas, primero de los itinerarios de las actividades educativas, que se impartirá hasta el 30 de septiembre en 17 de colegios de toda A Coruña. El programa, orientado a la conciliación familiar y laboral, cuenta con 395 alumnos de Infantil y Primaria que desarrollarán diferentes actividades lúdicas como hábitos saludables, deporte o normas de convivencia.



Con la finalización de este primer itinerario, en octubre se llevarán a cabo los tres programas educativos que se desarrollarán hasta el 20 de junio: Deporte no Centro, Arte e Cultura no Centro e Idiomas no Centro, a los que se unirán en época estival los Campacoles y Summer Talk, que este verano contaron con 2.707 niños.



A su vez, el listado de actividades cuenta con un financiamiento municipal de 425.000 euros, 21.000 euros más que el año pasado, “para dar cobertura a todos estes programas”, señaló la primera edil. Además, el alumnado beneficiario de las bolsas

Mejoras en los centros



La alcaldesa también hizo balance de las mejoras realizadas en el CEIP San Francisco Javier, donde se remodeló y se amplió el espacio de juegos, así como el acondicionamiento de otros juegos como un tobogán o un columpio, con un presupuesto de 40.000 euros, y en el CEIP Salgado Torres, en Elviña, donde se cambió el caucho de la zona infantil., mejorando las áreas de juego.



Sin embargo, están previstas reformas como la del del patio exterior del CEIP Ramón de la Sagra, que cuenta con una inversión de 200.000 euros y que “se irá desenvolvendo por fases para interferir o menos posible no percorrido do curso lectivo”, explicó la alcaldesa en su visita al colegio.