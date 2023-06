¿Quién engañó a Yolanda?

Más allá de los medios de comunicación y tertulianos televisivos de la izquierda más asilvestrada, nada acredita que Yolanda Díaz pueda obtener un resultado significativo el próximo 23 de julio. Bueno, hay alguien más, el inefable Tezanos que riega la planta de Yolanda como si le fuera la vida en ello y, la verdad, es que en parte le va porque si hay cambio de gobierno el irresponsable del CIS no dura ni cinco minutos en su cargo. Aún así, nadie se explica como Yolanda se fía de Tezanos porque sus encuestas son más falsas que un billete de seis euros. Lo cierto es que hay un movimiento que pretende engordar las perspectivas electorales de la ferrolana, pontevedresa o madrileña, según se mire, porque ya fue diputada por La Coruña, por Pontevedra y ahora pretende serlo por Madrid. No les quepa duda de que si le garantizan escaño por Teruel también iría sin dudarlo. En su engendro nuevo, Sumar, coloca por La Coruña como número uno a la viguesa Marta Lois a la que no se sabe si quiere hacerle un favor o la puñeta.

Digo esto porque en las pasadas elecciones ya fue Yolanda a hacer campaña a la ciudad herculina en favor de la Marea y el resultado fue para enmarcar: cero concejales de seis que tenía. Antes había venido a “ayudar” a Gómez Reino en las elecciones autonómicas y el resultado fue de cero escaños. Vamos que es mejor que no venga porque la chica tiene gafe incorporado. Curiosa es también su forma de hacer política con su nuevo look de “pija madrileña” una vez que guardó el pañuelo palestino, ella marca el debate y dice saber lo que interesa o no a los ciudadanos y ahí se vuelve a equivocar. Yolanda ha resultado ser el caballo de Troya para Podemos, esa fuerza política en descomposición que la hizo diputada, ministra y vicepresidenta por designación digital de Pablo Iglesias y a la que ahora traiciona y humilla sin piedad, Sí Yolanda, la gente “del común” quiere saber porque le cortaste la cabeza a Irene Montero Quizá por la ley del “solo sí es sí” pero… ¡si tu misma la aprobaste en consejo de ministros! Es cuando menos repugnante su silencio sobre esta cuestión porque siembra todas las dudas sobre la Montero que, errores graves sabemos que ha cometido, pero desconocemos las razones del por qué una compañera de gobierno la arrastra por los suelos y, si Yolanda no tuviera nada que ocultar, no tendría problema en dar una explicación con naturalidad y se sacaría un peso de encima porque este tema la perseguirá toda la campaña y le costará votos de los que tampoco anda muy sobrada. La gran esperanza de la extrema izquierda es un bluf y tras esa imagen aburguesada que ahora proyecta no hay nada más que una búsqueda de “salvavidas” que la mantenga pisando alfombra roja, que tanto le gusta y ya de paso colocar a unos cuantos amiguetes que también viven de la “cosa pública”. En Galicia conocen a Yolanda y por eso no la votaron nunca, no es de fiar y sus paisanos lo saben. Por muchos disfraces que se ponga con nombres amables, detrás solo hay rencor y ansias de poder. El refranero español la retrató hace ya mucho tiempo: “aunque la mona se vista de seda…”