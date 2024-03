La fuerza del voluntario

El voluntario es una pieza fundamental en el engranaje, en el funcionamiento de las organizaciones, entidades e instituciones que trabajan con las personas más desfavorecidas. Son un amplio colectivo que dan y ofrecen su apoyo de forma gratuita y sin pedir nada a cambio.



El voluntario es la gran columna vertebral, el pilar básico, de esa legión de seres humanos que tienden la mano hacia aquellas personas que lo necesitan.



De la gran importancia que tiene el voluntario en la sociedad que nos ha tocado vivir me di cuenta hace tan solo unos días en la celebración de un acto de homenaje que se le rindió en Ribeira a Manuel Mirás que lleva más de cuatro décadas ejerciendo su trabajo de forma altruista para que las personas que peor lo están pasando puedan tener un rayo de esperanza con la ayuda y el apoyo que se les presta desde una institución como es Cáritas. Cerca de medio millar de personas puesta en pie y durante un acto cargado de emoción, rindieron un merecido homenaje a este hombre que su vida laboral la dedicó al trabajo como bancario, y que todo el tiempo que le quedaba libre lo invirtió siempre en ayudar a los más necesitados. Se le reconoció su contribución en la puesta en marcha de esa entidad, siendo pionero en su constitución desde hace más de 43 años de ayuda, acogida y acompañamiento a las personas más desfavorecidas. En el diploma que se le entregó se señala que el reconocimiento es por su trabajo como voluntario, y por fortalecer las formas de poder ayudar a esas personas que suelen acudir a alguna institución social.

Para este voluntario el colectivo de trabajo ha sido fundamental “sin ellos habría sido imposible hacer todo lo que llevamos hecho por las personas que nos demandan ayuda”, señaló con palabras emocionadas en las que recordaba su labor continuada de más de cuarenta años, indicando que mantiene intacto su compromiso con los más desfavorecidos, atendiendo a quienes más lo necesitan y promoviendo, de manera constante, acciones con las que ofrecer algo de esperanza a los que peor lo están pasando.



Las muestras de cariño hacia un compañero y amigo me hizo recordar que llevo muchos años como voluntario en Cáritas y que mi trabajo lo desarrollo pensando siempre en mejorar la vida de las personas que lo precisan, algo que me satisface y me llena plenamente, sobre todo cuando pensamos en el mundo que nos ha tocado vivir lleno de numerosas formas de injusticias que nos hace ver hasta qué punto todos somos frágiles e interdependientes El voluntariado es un elemento esencial de la identidad de Cáritas. Y mucho más en estos momentos en los que todos debemos ser más solidarios. Ser voluntario actualmente tiene una carga por el trabajo que desarrollar con las personas necesitadas, y la búsqueda de apoyos y soluciones para poder prestar la labor y misión tan necesaria hoy en día. Las personas voluntarias se comprometen con los otros y por los otros desde la radicalidad y la gratuidad .El voluntariado activo aporta a la sociedad no sólo desde las tareas realizadas, sino también desde las actitudes expresadas.



Dentro de muy pocos días, concretamente el 6 de abril, varios centenares de voluntarios gallegos nos reuniremos en Santiago para profundizar en algo que en estos momentos nos preocupa como es el asistencialismo y el enfoque de los derechos humanos. Vamos a compartir experiencias y testimonios y conocer distintas realidades del trabajo que desarrollamos. Una jornada muy necesaria para reencontrarnos porque el voluntario tiene que estar siempre preparado, dispuesto a prestar ayuda a nuestros semejantes, algo que debemos tener presente siempre en nuestro modo de actuar. Es nuestra auténtica fuerza para ayudar a los que nos lo demandan.